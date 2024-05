SOLO 9 EURO per la Presa Intelligente Tapo con MONITORAGGIO ENERGIA

Per risparmiare in bolletta e rendere smart tutta casa, prova la Presa Intelligente Tapo P110! Oggi è disponibile su Amazon a soli 9 euro con uno sconto del 23%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cogli l’occasione al volo, è davvero super conveniente!

Presa Intelligente Tapo P110: funzionalità e modalità di utilizzo

Tapo P110 è la Presa Smart con supporto Wi-Fi 2.4Ghz e monitoraggio dei consumi di TP-Link ultra-compatta e dal design discreto.

Dotata di ingombro minimo, che ne permette il posizionamento senza ostruire le prese adiacenti, Tapo P110 è un aiutante smart che permette di gestire accensione e spegnimento degli elettrodomestici collegati in pochi click, ovunque ti trovi.

La presa è dotata di funzionalità Programmazione che permette di creare impostazioni on/off in determinati orari della giornata. La funzionalità Timer invece crea dei countdown di accensione e spegnimento per i tuoi elettrodomestici. Per assicurarti la massima affidabilità le impostazioni programmate resteranno attive anche in caso di disconnessione della presa dalla rete Wi-Fi.

Inoltre il dispositivo monitora in real-time i consumi elettrici aiutandoti a ridurre gli sprechi di energia per una migliore gestione dei tuoi elettrodomestici e per abbracciare uno stile di vita più sostenibile.

Per assicurare la massima sicurezza, la Modalità Assenza consente a Tapo P110 di attivare anche in maniera casuale gli elettrodomestici connessi – come TV, lampade, radio – in modo da simulare la tua presenza in casa e scoraggiare visite indesiderate.

Oggi la Presa Intelligente Tapo P110 è disponibile su Amazon a soli 9 euro con uno sconto del 23%. Cogli l’occasione al volo, è davvero super conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.