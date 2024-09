Solo 9€ per la Lampadina WiFi IntelligenteTP-Link Tapo: sconto maxi del 33%

Vuoi creare un’atmosfera sempre diversa a casa? Da oggi puoi sfruttare la Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo, al momento disponibile su Amazon a soli 9 euro con uno sconto bomba del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione strepitosa, gli articoli stanno andando a ruba!

Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lampadina WiFi Intelligente TP-Link Tapo è un gadget super versatile perfetto per creare in casa l’atmosfera giusta ogni volta che vuoi.

Questo dispositivo consente, infatti, di personalizzare gli ambienti domestici in modo semplice e veloce: è possibile impostare la temperatura, la luminosità e scegliere tra 16 milioni di tonalità per rendere unica l’atmosfera di ogni momento in casa.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto non è richiesto l’utilizzo di nessun Hub: basterà collegare la lampadina alla rete WiFi e il gioco è fatto. Tra l’altro questo modello permette di avere un forte risparmio energetico in quanto può raggiungere luminosità fino a 806 lumen con soli 8.7 watt.

Inoltre è possibile gestire tutte le funzionalità del dispositivo direttamente dallo smartphone anche quando sei fuori casa utilizzando l’app Tapo da remoto.

Questo modello è anche compatibile con Alexa e Google Assistant: con i tuoi semplici comandi vocali potrai gestire l’illuminazione di tutta casa anche quando sei impegnato in altre operazioni ed hai le mani occupate. Per finire la Modalità Assente simula automaticamente che qualcuno sia a casa per spaventare i visitatori indesiderati.

