Solo Amazon poteva tagliare il prezzo del 39 per cento di questa smart TV Samsung!

Samsung TV UE43AU7190UXZT è uno dei modelli più recenti della linea di smart TV dell’azienda coreana. Offre una serie di funzionalità avanzate e una qualità dell’immagine eccezionale per sorprendere gli spettatori, sia che si stia guardando un film in 4K sia si stia giocando con una console di nuova generazione. La sforbiciata totale messa in piedi da Amazon è di quelle che capitano davvero di rado. Un MENO 39% che ci permette di risparmiare 226 euro! Che offerta incredibile, correte a metterla nel carrello!

Prezzo top… la qualità pure!

Samsung UE43AU7190UXZT presenta un’estetica elegante e moderna, con cornici sottili che massimizzano la superficie dello schermo, a tutto vantaggio della piacevolezza di visione e dell’inserimento in ambiente.

Questa smart TV è dotata di una risoluzione Ultra HD 4K. Il suo cuore è processore Crystal 4K che spinge la tecnologia Dynamic Crystal Color grazie alla quale colori e contrasto restituiscono a schermo una immagini chiara, nitida e naturale.

L’HDR migliora ulteriormente la qualità dell’immagine, offrendo una gamma più ampia di colori e un miglioramento del contrasto tra le zone più chiare e più scure dell’immagine.

E visto che i colori sono il punto forte di questa TV con PurColor ci sembrerà di entrare a far parte della scena. Questa tecnologia consente al TV di esprimere una vasta gamma di colori, per immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva.

Lato software grazie al sistema operativo Tizen di Samsung, è possibile accedere a una vasta gamma di applicazioni e servizi di streaming , come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri. Inutile dire che la piattaforma Tizen è in costante aggiornamento per avere tutte le app di nuova uscita.

Samsung TV UE43AU7190UXZT offre una combinazione di qualità dell’immagine eccezionale, funzionalità Smart TV avanzate e un design elegante. Una TV davvero di grande qualità che oggi, sfruttando l’incredibile offerta Amazon che taglia il prezzo del 39%, possiamo portare a casa risparmiando ben 226 euro!

Approfittatene subito, sta andando letteramente a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.