Solo Amazon può: MENO 37 PER CENTO su Samsung Monitor Gaming Odyssey G3!

Solo Amazon riesce a proporre sconti clamorosi, e quello su Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 è da applausi. MENO 37% su un display per veri gamer pro, con caratteristiche e performance velocistiche da primo della classe. Il risparmio è davvero notevole, ci rimangono in tasca 100 euro, questo display top possiamo pagarlo 169 euro. Se siete alla ricerca di un monitor fatto apposta per i giocatori più accaniti che vogliono solo il meglio, ecco cosa comprare!

Per veri gamer

Una delle caratteristiche principali del monitor Samsung Odyssey G3 è il suo refresh rate di 144Hz, che consente una visualizzazione fluida e senza problemi delle scene in movimento rapido nei giochi.

Inoltre, il monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza il refresh rate del monitor con la scheda video del computer, eliminando il tearing e lo strappo delle immagini.

Il monitor Odyssey G3 è dotato anche di un tempo di risposta di 1 ms, che riduce al minimo il ritardo e l’effetto fantasma delle immagini in movimento. Questo è particolarmente importante per i giocatori di giochi d’azione e sparatutto in prima persona, che richiedono una rapida risposta agli input dei giocatori. Inoltre, il monitor dispone di una modalità di bassa latenza, che riduce al minimo il ritardo tra l’input dell’utente e la visualizzazione sullo schermo, garantendo un’esperienza di gioco più reattiva e senza intoppi.

Il monitor Samsung Odyssey G3 supporta anche l’HDR, che offre un’ampia gamma dinamica di colori e livelli di luminosità per immagini più realistiche e vibranti. Questo si traduce in dettagli più nitidi e colori più accurati, che migliorano l’esperienza di gioco generale. Inoltre, il monitor è dotato di un angolo di visione ampio di 178 gradi, che consente una visione chiara e nitida da qualsiasi angolazione, senza perdita di qualità dell’immagine.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 è un’opzione eccellente per i giocatori che cercano un’esperienza di gioco eccezionale. Veloce, fluido e dai grandi dettagli. Ma soprattutto è super scontato grazie ad Amazon. Da comprare ora, a questo prezzo è davvero un acquisto irrinunciabile!

