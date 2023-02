Un solo antivirus per più computer? Quale suite di sicurezza scegliere

Al giorno d’oggi, la protezione rispetto ad eventuali attacchi informatici non è limitata al singolo computer, come fino a qualche anno fa.

Ad oggi infatti, chiunque è dotato di uno smartphone (potenzialmente a rischio) e, in molti casi, di più dispositivi tra PC e laptop in uno stesso nucleo familiare.

Se da una parte è possibile scegliere un antivirus gratuito e installarlo su ogni dispositivo, la situazione si fa più difficile se si intende installare uno strumento professionale, dunque a pagamento. In questo contesto infatti, con una licenza è di solito possibile proteggere un solo dispositivo.

Per fortuna esistono alcune piacevoli eccezioni a questa regola, come avviene con McAfee Total Protection.

Antivirus per più computer: ecco una suite che consente di proteggere fino a 5 dispositivi in contemporanea

McAfee Total Protection, con la sua sottoscrizione “Più dispositivi”, permette di agire su 5 diversi dispositivi tra cui:

PC Windows

Mac

smartphone Android

iPhone

Per garantire una protezione globale, non solo per il singolo utente ma anche per quanto riguarda l’intero nucleo familiare.

Non solo: quando si parla di questa suite, si va ben oltre il concetto di classico antivirus. Il pacchetto, tra le altre cose, include una VPN e un ottimo gestore di password. Il sistema di protezione della linea domestica poi, è in grado di rendere il Wi-Fi casalingo un mezzo sicuro con cui collegarsi alla rete.

Una soluzione molto interessante che, grazie all’attuale promozione, è disponibile a un prezzo che rende McAfee Total Protection praticamente irrinunciabile.

Rispetto ai 109,95 euro del prezzo di listino infatti, l’intera suite vede il suo prezzo abbassato a soli 44,95 euro all’anno.

Di fatto, si parla di meno di 10 euro per ogni dispositivo protetto per 12 mesi.

