Solo disabilitando i programmi all'avvio di Windows puoi velocizzare il PC a costo zero

È un problema frequente su Windows 11 e Windows 10, segnalato anche nelle guide tecniche aggiornate. La buona notizia è che si può intervenire. Con un po’ di attenzione, si possono fermare app, collegamenti e servizi che consumano risorse già nei primi secondi dopo il login.

Ogni volta che si installa un nuovo software, può succedere che l’app si infili da sola tra i programmi di avvio di Windows. Capita con chat, servizi cloud, launcher di giochi, strumenti dei produttori e piccole utility che restano aperte in background. Spesso l’utente se ne accorge solo quando il computer comincia a partire con fatica. Il risultato è prevedibile: Windows deve caricare più processi tutti insieme e il tempo di avvio si allunga.

Non è solo questione di arrivare al desktop qualche secondo dopo. Nei primi minuti, queste app possono occupare memoria RAM, processore e disco, rendendo più lenta anche l’apertura del browser, della posta o dei documenti. Attenzione, però: non tutto va tolto. Alcuni elementi servono alla sicurezza o al corretto funzionamento dell’hardware; altri sono solo comodi, ma non indispensabili.

Gestione attività e Impostazioni: le strade più veloci per bloccare le app inutili

Il modo più immediato per fare pulizia è passare da Gestione attività. Su Windows 11 e sulle versioni recenti di Windows 10, basta premere Ctrl+Shift+Esc, aprire la sezione delle app di avvio e scegliere il programma da fermare. Poi si clicca su “Disabilita”, in alto a destra, oppure si usa il tasto destro del mouse e si seleziona la stessa voce dal menu.

Un portatile con elenco di app in avvio e toggle nelle impostazioni, utile per capire come velocizzare l’accensione di Windows.

Nulla di definitivo: se dopo un riavvio ci si accorge che quell’app serviva davvero, per esempio un programma di sincronizzazione usato ogni mattina in ufficio, si torna nello stesso pannello, la si seleziona e si preme “Abilita”. Non si disinstalla nulla e non si perdono dati. Si decide solo se quel programma debba partire da solo oppure no.

L’altra strada passa dalle Impostazioni di Windows: con Windows+I, oppure cercando “Impostazioni” dal menu Start, si entra in App > Avvio. Qui compare l’elenco dei programmi autorizzati a partire con il sistema. Accanto a ciascuno c’è un interruttore, facile da usare. Utile anche l’ordinamento per impatto di avvio, che aiuta a capire quali software pesano di più e quali incidono poco.

Cartella Esecuzione automatica e Operazioni pianificate: gli avvii nascosti da controllare

Non tutto compare in Gestione attività o nelle Impostazioni. Alcuni programmi passano ancora dalla vecchia cartella Esecuzione automatica, meno visibile ma tuttora attiva nelle versioni moderne di Windows. Per aprirla bisogna premere Windows+R, digitare shell:startup e premere Invio. Nella finestra che si apre ci sono i collegamenti che partono automaticamente quando l’utente effettua l’accesso.

Se un collegamento non serve, lo si seleziona e si preme Canc. Il programma non viene cancellato dal computer: si rimuove soltanto il suo avvio automatico. Per gli elementi validi per tutti gli account del dispositivo, invece, si usa il comando shell:common startup nella stessa finestra “Esegui”. In quel caso possono servire i permessi di amministratore, dettaglio importante soprattutto sui pc condivisi in famiglia o in azienda.

C’è poi un altro punto da verificare se un’app continua a ripresentarsi: le Operazioni pianificate. Alcuni software creano attività che li avviano dopo un certo intervallo, anche se sono stati disabilitati dai pannelli principali. Bisogna allora aprire l’Utilità di pianificazione di Windows, cercare l’attività legata al programma e disattivarla. Non sempre il nome è chiaro, quindi meglio procedere senza fretta.

Cosa non disattivare e come rimediare se qualcosa smette di funzionare

Disabilitare i programmi inutili all’avvio è di solito un’operazione sicura, ma non tutte le voci vanno trattate allo stesso modo. Meglio non toccare antivirus, software di sicurezza, driver audio o grafici, utility del touchpad, strumenti del mouse e componenti che gestiscono alimentazione, schermo o dispositivi di input.

Sono elementi poco vistosi, ma spesso fanno funzionare cose essenziali: volume, luminosità, tasti speciali, protezione in tempo reale. Se un nome non dice nulla, conviene controllarlo prima di disabilitarlo. In Gestione attività, con il tasto destro, si possono usare comandi come “Apri percorso file” o “Cerca online”, così da capire se si tratta di un servizio legittimo, di un componente del produttore del computer o di un’app installata mesi prima e mai più usata. La regola più prudente resta semplice: cambiare una cosa alla volta.

Si disattiva un’app, si riavvia il computer e si guarda come si comporta il sistema. Se qualcosa non funziona, si torna indietro e si riabilita quella voce. Passo dopo passo, senza interventi in blocco, si può alleggerire l’avvio di Windows e recuperare risorse senza mettere a rischio stabilità, sicurezza e funzioni essenziali del pc.