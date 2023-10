SOLO oggi il Motorola moto G32 ti costa 106€: a questo prezzo non c'è di meglio

Se cerchi il cellulare Android con fotocamera e audio di qualità superiore Motorola moto G32 fa al caso tuo. E’ infatti uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Con il suo avanzato sistema di fotocamere e la spinta del processore Qualcomm Snapdragon 680, è considerato un vero e proprio best buy in questo periodo, considerando il rapporto qualità e prezzo.

Specie adesso che lo trovi in super offerta nel taglio da 4/128 GB e nella delicata quanto elegante colorazione Dove Grey. Questo ottimo smartphone puoi infatti comprarlo su Amazon a soli 106€ con le spedizioni sono gratuite e veloci. Un affare.

Motorola moto G32 Dove Grey, best buy di oggi

Il moto G32 risulta estremamente reattivo a ogni tocco, e grazie allo schermo da 6.5” a 90Hrz fornisce un’ampia visualizzazione ultra-nitida. I neri sono più intensi e i colori brillanti soddisfano gli standard cinematografici in termini di precisione. Coi doppi altoparlanti stereo (o alle cuffie), puoi invece ascoltare i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti con bassi ottimizzati, voci più nitide e una maggiore chiarezza a volumi più elevati, immergendoti nell’audio multidimensionale di Dolby Atmos.

Moto G32 offre un sensore posteriore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel che consente di scattare foto incredibili in qualsiasi momento. La stabilizzazione ottica dell’immagine compensa automaticamente le foto e i video sfocati dovuti al movimento indesiderato della fotocamera, così anche quando l’esposizione richiede più tempo, ad esempio in condizioni di scarsa luminosità, la chiarezza e i dettagli risplendono.

A completare il tutto, una batteria da 5000 mAh progettata per durare a lungo e che fornisce 36 ore di autonomia con una sola ricarica. Inoltre, puoi ottenere il 50% della capacità della batteria in soli 30 minuti grazie al caricabatteria TurboPower. Sblocca il telefono con la tua impronta digitale senza la necessità di utilizzare una password. Tocca due volte per aprire un menu di scelta rapida. Fallo tuo su Amazon nel taglio 4/128 GB a soli 106€. Le spedizioni sono gratuite e veloci.

