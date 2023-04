Solo per oggi lo smartwatch AMAZFIT crolla drasticamente di prezzo: ecco la cifra fuori logica

Vuoi mantenerti sempre aggiornato sulla distanza che percorri ogni giorno quando raggiungi il lavoro? Oppure vuoi sapere sempre la qualità del tuo sonno? Pensa, che abbiamo selezionato apposta per te, lo smartwatch Amazfit GTR 3 che oggi è appena crollato di prezzo. Se corri immediatamente su Amazon, lo troverai a 189,17, invece che 199,90€!

Non dovresti aspettare ancora troppo tempo, perché sta davvero andando a ruba, dato il prezzo super basso di oggi. Tutto ciò che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al tuo carrello. Al checkout sarà già scontato automaticamente del 5%.

Amazfit GTR 3 Pro svenduto, scopri subito le caratteristiche assurde

Amazfit GTR 3 Pro, solo per oggi, viene davvero svenduto ad una cifra così piccola che non ci crederai. Non ti resta che correre su Amazon e vedere subito l’offerta più scioccante del giorno.

Questo modello dal colore nero, ti permetterà d’impostare facilmente la sveglia, di ottenere anche una traduzione e di collergarti anche ad Alexa. In ogni situazione, anche se ti trovi in un luogo in cui Internet non prende, Amazfit ti offre un assistente vocale offline sempre disponibile.

Dispone di ben 150 modalità sportive, una vera bomba da non farsi scappare per chi ama lo sport. Con tanto di sistema di navigazione GPS per poter tracciare con super precisione tutto il tuo percorso. Potrai ascoltare la tua musica preferita e ricevere chiamata comodamente dal tuo smartwatch.

Non fartelo scappare, solo per oggi viene svenduto su Amazon. Corri a comprarlo ad un prezzo davvero fuori logica!

