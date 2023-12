SOLO per oggi tastiera da GAMING Acer Nitro TKL retroilluminata a 24€

La tastiera Acer Nitro TKL è un’esperienza di gioco senza compromessi, progettata per i veri appassionati di gaming che richiedono precisione, reattività e stile. Con un design TKL (TenKeyLess) compatto, questa tastiera offre una soluzione portatile senza sacrificare le prestazioni, rendendola l’alleato perfetto per le sessioni di gioco intense. Un compagno di giochi importante che oggi puoi fare tuo oggi a soli 28€ grazie allo sconto su Amazon del 49%. Le spedizioni sono gratis con Prime.

Tastiera Acer retroilluminata con 3 zone diverse

Personalizza l’aspetto della tua esperienza di gioco con l’illuminazione retroilluminata su 3 zone. Scegli tra 4 livelli di luminosità e 3 modalità preimpostate per creare l’atmosfera perfetta durante le tue sessioni di gioco notturne. Affronta battaglie frenetiche con fiducia grazie alla tecnologia anti-ghosting che supporta fino a 19 tasti simultanei. Ciò significa che ogni tua mossa sarà registrata con precisione, anche durante le azioni più veloci e complesse.

La tastiera Nitro TKL è progettata per essere compatta, liberando spazio sulla tua scrivania. La sua portabilità è ideale per gli appassionati di gaming che vogliono portare la loro esperienza ovunque vadano. Con un layout QWERTY italiano, la tastiera Nitro offre una disposizione familiare e comoda per i giocatori italiani. I tasti sono progettati per resistere a lunghe sessioni di gioco senza perdita di precisione.

Il colore nero opaco aggiunge un tocco di eleganza e aggressività al tuo setup da gaming. La tastiera Acer Nitro TKL è pronta a farsi notare e a diventare il centro dell’attenzione nella tua postazione di gioco. Con una connessione USB, la Nitro TKL assicura una connettività stabile e affidabile. Basta collegarla e iniziare subito a giocare senza preoccuparsi di interruzioni. Sperimenta il gaming in tutta la sua potenza e stile con questa tastiera progettata per i veri giocatori. Acquista oggi e alza il tuo livello di gioco!

