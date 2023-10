Solo su eBay trovi uno SCONTO ECLATANTE per la smart TV Hisense da 55"

Oggi è il tuo giorno arrivato: l’offerta eBay sulla smart TV Hisense UHD 4K da 55″ è finalmente qui per soddisfare le tue personali necessità. Con uno sconto immediato del 21% che fa crollare il prezzo di vendità ad appena 319€, il tuo biglietto quotidiano per il cinema ce l’hai sempre a portata di mano.

Profilo sottile, cornici quasi invisibili e un bellissimo pannello Ultra HD 4K da 55 pollici sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la televisione a marchio Hisense un acquisto quasi obbligato.

Impossibile resistere all’offerta di eBay sulla smart TV Hisense da 55″

Al prezzo di una TV di fascia entry level hai a portata di mano un modello con le più importanti tecnologie per assicurarti sempre una visione al top. Infatti, la smart TV Hisense supporta la tecnologia HDR Dolby Vision per immagini ben illuminate e colori mozzafiato, la funzione DTS:X per un sound spaziale in surround e la piattaforma Vidaa 5.0 per guardare il miglior cinema sui più importanti servizi di streaming online.

Solo su eBay hai finalmente la possibilità di acquistare la smart TV dei tuoi sogni senza spendere un capitale; il modello da 55 pollici con pannello 4K Ultra HD può essere tua al prezzo shock di appena 319€ con tanto di consegna rapida e gratuita. Ricorda, infine, che se l’acquisti tramite PayPal puoi anche pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.