Somiglia al gimbal DJI Osmo Pocket ma costa meno di 20 euro: Action questa volta ha spiazzato tutti

Una videocamera da meno di 20 euro sta attirando l’attenzione nei negozi Action: ricorda nella forma un dispositivo famoso, ma le differenze sono importanti.

Il prodotto, proposto a 19,99 euro, richiama nell’aspetto la DJI Osmo Pocket e promette registrazioni in Full HD con un obiettivo orientabile. Non è però un vero gimbal e non offre necessariamente le stesse prestazioni dei modelli più costosi. Prima di acquistarla, conviene conoscere caratteristiche e limiti di questa piccola videocamera.

Full HD, display da 2 pollici e obiettivo orientabile: cosa offre davvero

Secondo la scheda diffusa da Action, la piccola videocamera registra in Full HD 1080p. Una risoluzione ormai normale per i contenuti social, ma non così scontata su un prodotto venduto sotto i 20 euro. Il corpo integra un display da 2 pollici, utile per controllare l’inquadratura mentre si registra, anche se dalle informazioni disponibili non risulta che lo schermo possa ruotare.

Il dettaglio che attira di più resta l’obiettivo orientabile fino a 270°, pensato per passare dalle riprese frontali ai video selfie senza complicarsi troppo la vita. Una soluzione semplice, quasi da gadget, ma comoda per vlog, clip brevi e video da pubblicare su TikTok, Instagram o YouTube Shorts.

“Per iniziare può bastare”, hanno scritto diversi utenti nelle prime discussioni online. Nessuno sembra aspettarsi miracoli, ma a questo prezzo il punto è proprio un altro.

Autonomia fino a 240 minuti e visione notturna: perché può piacere a chi parte da zero

Tra i dati dichiarati spicca l’autonomia fino a 240 minuti con una sola ricarica. Se il dato dovesse reggere anche nell’uso di tutti i giorni, sarebbe uno degli aspetti più interessanti della videocamera venduta da Action. Quattro ore teoriche di registrazione possono bastare per una gita, una giornata fuori casa o qualche prova senza dover cercare subito una presa.

C’è anche la visione notturna, pensata per aiutare nelle riprese con poca luce, anche se non vengono indicati dettagli sul sensore né sulla qualità reale al buio. Il pubblico, qui, è facile da immaginare: studenti, ragazzi che vogliono provare a fare vlog, utenti in cerca di una camera economica per contenuti social senza usare sempre lo smartphone.

A 19,99 euro, diventa quasi un acquisto d’impulso: la si mette nel carrello, la si prova, e se basta per qualche video leggero ha già fatto il suo lavoro.

Stabilizzazione, formato e scorte: cosa controllare prima di comprarla

Prima di metterla sullo stesso piano della DJI Osmo Pocket, però, serve un po’ di cautela. Non è chiaro se la videocamera Action abbia una vera stabilizzazione dell’immagine, elemento decisivo nei gimbal compatti più costosi, soprattutto quando si registra camminando. Restano dubbi anche sul formato di ripresa: il display non orientabile non chiarisce se il dispositivo sia comodo sia in verticale sia in orizzontale, dettaglio importante per chi crea video destinati ai social.

Anche la qualità audio, spesso il punto debole dei prodotti economici, non viene spiegata nel dettaglio. In sostanza, sembra una videocamera adatta a prove, riprese ferme, video brevi e contenuti senza troppe pretese tecniche.

Le scorte nei negozi Action potrebbero essere limitate, come accade spesso con le offerte della catena. Chi è interessato farebbe bene a controllare la disponibilità nel punto vendita più vicino, senza aspettarsi prestazioni da prodotto professionale. Il prezzo attira, certo, ma la lettura giusta resta questa: una videocamera economica per iniziare, non una sostituta della Osmo Pocket.