Con questo Cannello da cucina in OFFERTA la tua Crème Brûlée sarà una vera delizia!

Sondiko una pensa e cento ne fa! Come questo Cannello da Cucina a Gas, con Blocco di Sicurezza e Fiamma Regolabile, così tutti possono utilizzarlo senza rischi, pur ovviamente stando sempre molto attenti. Ideale per preparare dolci e salati con un tocco finale che infiammerà (speriamo ovviamente non letteralmente) la tua cucina. Bene, oggi questo utensile utilissimo lo paghi solo 18 euro, grazie alla combo sconto del 37% più coupon del 5%! Da applicare con una semplice spunta.

Sondiko Cannello da Cucina a Gas: le caratteristiche

Sondiko Cannello da Cucina a Gas ha un blocco di sicurezza che previene l’accensione accidentale e una base ampia aiuta a prevenire la caduta. L’ugello ad angolo lungo e la protezione per le dita antiscottatura mantengono la mano al sicuro lontano dalla fiamma. Realizzato con corpo in lega di alluminio resistente per un uso duraturo. Ricarica la torcia da cucina con qualsiasi marca di butano (il gas butano non è incluso), fai semplicemente scorrere il blocco di sicurezza per aprirlo, accendilo con la tecnologia di accensione piezoelettrica. È una mini torcia portatile che puoi portare per molte attività all’aperto come il campeggio e il barbecue.

L’utilizzo in cucina è molto vario: ideale per caramellare lo zucchero sulla crema catalana, glassare un prosciutto cotto, rosolare una bistecca, arrostire peperoni, sciogliere il formaggio e tostare il pane grattugiato. Ma può essere utile al di fuori della cucina: anche per accendere il tuo caminetto, candele o sigari, per hobby, progetti artistici e artigianali, creazione di gioielli, saldatura, per molteplici applicazioni in campeggio, dab e molto altro. La tecnologia di accensione piezoelettrica consente di utilizzare qualsiasi angolazione anche capovolta con un semplice funzionamento con una sola mano, il regolatore di temperatura regolabile per il controllo completo della fiamma e consente alla temperatura della fiamma di raggiungere fino a 1300 ° C / 2372 ° F.

Insomma, un utensile molto sicuro e facile da usare, non solo per cucinare. Lo paghi solo 18 euro, grazie alla combo sconto del 37% più coupon del 5%! Da applicare con una semplice spunta.

