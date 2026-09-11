Sono identici a quelli di Ikea, da LIDL costano solo 6 euro: è la svolta del mese

Una soluzione da scrivania molto simile ai sistemi modulari più famosi arriva da Lidl a un prezzo che può sorprendere davvero molti utenti questo mese.

Si tratta di un accessorio compatto pensato per organizzare penne, cavi, forbici e piccoli oggetti senza occupare troppo spazio e senza dover necessariamente bucare la parete. Il confronto con una delle proposte Ikea più conosciute viene quasi spontaneo, ma ci sono alcune differenze da considerare prima dell’acquisto.

Lidl, prezzo da 6,99 euro: l’offerta del 10 settembre

Il pin-and-peg board Lidl è in vendita a 6,99 euro. Il prezzo consigliato indicato in precedenza era di 11,99 euro, quindi lo sconto dichiarato è di circa 41%, come riportato nella scheda dell’offerta.

Il prodotto si trova nel negozio online Lidl e, dal 10 settembre, anche nelle filiali fisiche, fino a esaurimento delle scorte disponibili nei singoli punti vendita. Chi lo compra sul sito deve però fare i conti con la spedizione: il costo standard indicato è di 5,95 euro, una cifra che pesa se nel carrello c’è solo questo accessorio. In negozio, invece, il prezzo resta quello secco. E per meno di sette euro, per chi vuole liberare un po’ il piano di lavoro senza montare mensole o cassettiere, può diventare un acquisto da prendere al volo.

Cosa c’è nella confezione: accessori, supporto da tavolo e fori standard

Il set Crelando venduto da Lidl comprende una tavola forata compatta, disponibile in nero o bianco, con misure di 46,5 x 36,5 centimetri. Dimensioni contenute, pensate per scrivanie piccole, angoli studio, postazioni condivise o nicchie laterali.

Nella confezione ci sono anche alcuni accessori: un porta-penne per marker, forbici o matite e un piccolo contenitore a L per post-it, graffette e oggetti leggeri. Il dettaglio più comodo è il supporto da tavolo, che consente di usare il pannello senza bucare la parete. Una soluzione pratica, soprattutto per chi vive in affitto o non vuole fare lavori.

Il sistema usa inoltre un passo dei fori compatibile con molti accessori pegboard standard. In pratica, si possono aggiungere ganci o piccoli contenitori universali comprati a parte. Non è un mobile e non vuole esserlo: è un organizzatore semplice, da tenere vicino alla scrivania e usare tutti i giorni.

A chi conviene davvero: il limite di 1 kg e il confronto con Ikea Skadis

L’offerta può interessare soprattutto chi usa la scrivania per home office, studio, disegno, cucito leggero o piccoli lavori creativi. L’idea è sistemare gli oggetti minuti senza spendere di più per una soluzione più nota come Ikea Skadis.

Il confronto nasce dalla funzione: entrambi servono a tenere in ordine pareti e piani di lavoro con accessori modulari. Materiali, finiture e scelta degli accessori possono però cambiare. C’è poi un limite importante da tenere presente: la portata massima è di 1 kg.

Significa che il pannello Lidl va bene per penne, forbici, nastro adesivo, cavi, piccoli utensili e materiale da cancelleria. Non è invece pensato per martelli, trapani o attrezzi pesanti. Per quelli serve altro. Chi cerca una soluzione economica, leggera e pronta all’uso trova nel pegboard Lidl da 6,99 euro un acquisto sensato; chi vuole una parete attrezzata più robusta, invece, farà meglio a guardare sistemi più strutturati.