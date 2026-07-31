Sono questi i motori più resistenti, non c'è paragone: lo dice il chilometraggio

Parlare di motori indistruttibili significa entrare in un terreno fatto più di testimonianze dirette che di classifiche ufficiali, ma alcuni nomi tornano sempre. Il RB26 Dett, montato sulla Nissan Skyline GTR tra il 1989 e il 2002, è uno di questi: pensato per la trazione integrale, capace di erogare fino a 280 CV, ha dimostrato di poter superare il milione di chilometri senza cedimenti strutturali significativi.

Un caso diverso ma altrettanto citato è quello del 1.9 TDI Volkswagen, un propulsore che ha segnato un’epoca per la meccanica diesel tedesca: percorreva mezzo milione di km con una manutenzione ordinaria, diventando un punto di riferimento per molti motori successivi, non solo tedeschi.

Il capitolo giapponese, però, è quello che raccoglie il maggior numero di casi celebri, e non a caso tre dei cinque motori più citati portano il logo Toyota. Il 4A-FE, prodotto dal 1987 al 1998, non puntava sulla potenza ma sulla resistenza pura, ed è tra i pochi propulsori che gli appassionati considerano capaci di superare il milione di km con un’unica vettura.

I motori più resistenti in assoluto

Gli succedono, con lo stesso approccio, l’1UZ-FE e le sue evoluzioni 2UZ-FE e 3UZ-FE, mentre il 2AR-FE richiede interventi più frequenti, ogni 200.000 km circa, ma senza che questo ne comprometta la longevità complessiva.

Dietro questa reputazione c’è una filosofia industriale precisa, quella del Kaizen, il miglioramento continuo che in Toyota coinvolge ogni fase produttiva, dai materiali scelti ai controlli di qualità prima dell’assemblaggio. A questo si aggiungono tecnologie come il VVT-i, che regola la fasatura delle valvole ottimizzando consumi e prestazioni, e i sistemi ibridi Hybrid Synergy Drive, che riducono l’usura meccanica distribuendo lo sforzo tra motore termico ed elettrico.

Non stupisce quindi che modelli come Land Cruiser, Corolla e Camry siano diventati sinonimo di durata: il primo per la sua fama fuoristradistica anche in contesti estremi, gli altri due per la capacità di superare il milione di km con una manutenzione regolare.

Il confronto con altri costruttori resta comunque aperto. Honda vanta una tradizione simile, soprattutto sul fronte dell’affidabilità dei motori aspirati, mentre Ford ha fatto passi avanti importanti negli ultimi anni senza però raggiungere gli stessi standard di controllo qualità. Volkswagen, dal canto suo, gioca su un terreno diverso: prestazioni elevate a fronte di una gestione dei consumi che Toyota ha saputo ottimizzare meglio nel tempo.

Un dato però accomuna tutti questi casi: nessun motore, per quanto ben progettato, arriva a certi traguardi senza una manutenzione costante. Cambio dell’olio, controllo delle cinghie, sostituzione dei filtri: sono questi gesti apparentemente banali a fare la differenza tra un motore che si ferma a metà strada e uno che, come raccontano molti proprietari, continua a girare ben oltre le aspettative.

Non è un caso che molti di questi propulsori siano finiti anche sotto il cofano di taxi e vetture a noleggio, categorie che macinano chilometri ben oltre la media di un automobilista privato e che rappresentano quindi un banco di prova reale, più affidabile di qualsiasi test in laboratorio.

In alcune città asiatiche, dove le vetture Toyota vengono utilizzate come taxi per centinaia di migliaia di chilometri l’anno, non è raro trovare esemplari che hanno superato il milione di km montando ancora il motore originale, con al massimo una revisione della testata o la sostituzione della catena di distribuzione.

Questo aspetto ha ricadute dirette anche sul mercato dell’usato: un’auto con un motore noto per la sua resistenza mantiene solitamente un valore di rivendita più alto, perché chi acquista sa di poter contare su una meccanica meno esposta a guasti improvvisi.

Per questo motivo, prima di scegliere un’auto usata, molti meccanici consigliano di informarsi non solo sul chilometraggio dichiarato ma anche sulla storia manutentiva del propulsore, verificando tagliandi e sostituzioni effettuate nel tempo. Un motore tra quelli citati, con un libretto in ordine, resta oggi una delle scommesse più sicure per chi cerca un’auto capace di durare negli anni senza sorprese.