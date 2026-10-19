Sono rimaste per troppo tempo nel cassetto, ora queste vecchie monete valgono oro

Il motivo è semplice: alcune emissioni della D-Mark furono coniate in pochi esemplari, in argento o con caratteristiche particolari. Lo indicano cataloghi specializzati, commercianti di monete e annunci presenti sulle principali piattaforme di compravendita. Con una precisazione: quei prezzi sono spesso richieste, non sempre vendite davvero concluse. Ma il punto non cambia. Prima di cambiare una vecchia 5-DM alla Bundesbank, è meglio guardarla bene. Anche due volte.

Le prime 5-DM commemorative della Repubblica federale tedesca, uscite tra gli anni Cinquanta e Sessanta, sono tra le più cercate dai collezionisti. Erano in argento 625/1000, spesso prodotte in tirature basse, in un periodo in cui pochi pensavano di metterle da parte con attenzione. Di norma pesavano 11,2 grammi, con circa 7 grammi di fino, e ricordavano anniversari culturali o figure della storia tedesca: musei, poeti, filosofi, personalità militari.

A fare il prezzo, però, non è solo l’argento. Contano lo stato di conservazione, la zecca, la finitura. Le versioni in “Polierte Platte”, cioè fondo specchio, furono coniate in numeri molto più piccoli rispetto agli esemplari in Stempelglanz. Per questo valgono di più. Poi ci sono gli errori di conio: una randschrift mancante, cioè l’assenza della scritta sul bordo, può trasformare una moneta comune in un pezzo da far vedere subito a un esperto. La prima regola, ripetono i periti numismatici, è sempre la stessa: non pulirla. Una lucidatura fatta in casa può bastare a far perdere valore.

I pezzi più ricercati: Germanisches Museum, Schiller, Fichte e Silberadler 1958

Tra le 5-DM tedesche più ricercate c’è la moneta dedicata al Germanisches Museum di Norimberga, emessa nel 1952 per il centenario dell’istituzione. Fu la prima commemorativa della Germania occidentale dopo la Seconda guerra mondiale, coniata a Monaco. Sul dritto mostra una fibula ad aquila ostrogota. Gli esemplari in Polierte Platte, secondo le quotazioni riportate da operatori del settore e inserzioni specializzate, possono arrivare intorno ai 1.150 euro. Ma solo se autentici e in ottimo stato.

Controllo di vecchie monete da 5 marchi con guanti e lente, tra scatole e monete d’argento sul tavolo.

Molto seguita anche la 5 marchi Schiller del 1955, emessa per il 150° anniversario della morte di Friedrich von Schiller. La tiratura complessiva fu di circa 200mila esemplari, con una piccola parte — circa 1.200 pezzi — in finitura fondo specchio. In quel caso le richieste possono salire fino a circa 1.300 euro. Ancora più particolare è la 5-DM Johann Gottlieb Fichte, datata 1964 ma distribuita nel 1966, coniata ad Amburgo: gli esemplari normali hanno valori più bassi, mentre quelli senza scritta sul bordo vengono indicati, nelle valutazioni più alte, fino a circa 1.475 euro.

Da controllare con attenzione anche il Silberadler 1958, la moneta ordinaria da 5 marchi con l’aquila. La variante con lettera J, prodotta dalla zecca di Amburgo in soli 60mila esemplari, è considerata una delle più rare della serie e può superare i mille euro nelle condizioni migliori. Anche il Silberadler 1958 F, coniato a Stoccarda, è richiesto: alcune quotazioni arrivano fino a circa 600 euro. Meno note al grande pubblico, ma presenti nelle ricerche dei collezionisti, sono poi la commemorativa Eichendorff del 1957 e il Markgraf von Baden del 1955, con valori indicativi rispettivamente fino a circa 280 e 395 euro.

Zecche, lettere e conservazione: i dettagli che fanno salire il prezzo

Sulle monete da 5 marchi la piccola lettera incisa indica la zecca di produzione. È uno dei primi particolari da controllare con una lente. La D sta per Monaco, la F per Stoccarda, la G per Karlsruhe, la J per Amburgo. La stessa annata può valere cifre diverse proprio per quella lettera. Il caso del 1958 J lo dimostra bene: la bassa tiratura di Amburgo lo ha reso molto più interessante rispetto ad altre combinazioni.

La conservazione conta almeno quanto la rarità. Una 5-DM in argento con graffi, colpi sul bordo o segni di pulizia perde fascino, anche se appartiene a una serie cercata. Al contrario, una moneta con rilievi netti, bordo integro e patina naturale può attirare offerte più alte. I collezionisti guardano ogni dettaglio: il profilo dei capelli su un ritratto, la leggibilità della randschrift, il campo della moneta, perfino piccole opacità. Non basta che sia vecchia, spiegano spesso le guide numismatiche. Deve essere rara, autentica e in buono stato.

Come stimare e vendere una 5-DM senza confondere originali e riconi

Chi trova una vecchia 5-DM dovrebbe partire dalle basi: anno, soggetto, lettera di zecca e scritta sul bordo. Poi conviene confrontare la moneta con cataloghi aggiornati o con vendite concluse, non solo con i prezzi richiesti online. Su piattaforme come eBay si vedono spesso cifre alte, ma il valore reale dipende da domanda, conservazione e certificazione. Meglio fotografare la moneta alla luce naturale, fronte, retro e bordo, senza filtri né ritocchi. Sembra un dettaglio. Non lo è.

Per i pezzi più quotati è prudente rivolgersi a un numismatico professionista, a una casa d’aste o a un perito, soprattutto quando si parla di Germanisches Museum, Schiller, Fichte senza randschrift o Silberadler 1958 J. Il rischio principale riguarda i riconi e le riproduzioni, presenti sul mercato e privi dello stesso valore collezionistico degli originali. Vendere in fretta, magari dopo una valutazione approssimativa, può voler dire perdere denaro. E in certi casi, tra una moneta da cambiare e una da mettere all’asta, passa solo una piccola lettera incisa accanto all’anno.