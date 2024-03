SONORO da CINEMA direttamente nel tuo salotto con la soundbar ULTIMEA Dolby Atmos

Porta l’esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto con la soundbar ULTIMEA Dolby Atmos. Con una potenza di 190W e tecnologia Dolby Atmos, questa soundbar trasforma il modo in cui vivi l’audio dei tuoi film, programmi TV e giochi preferiti.

Allora non esitare e approfitta dell’offerta Amazon per farla tua a soli 119€. Spunta il coupon in pagina e, insieme allo sconto già applicato al prezzo di listino, la prenderai a questo prezzo regalato. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

ULTIMEA Dolby Atmos, la soundbar da CINEMA

Il cuore della tua esperienza audio, la soundbar è dotata di un subwoofer integrato BassMAX che offre bassi profondi e potenti, che ti fanno sentire ogni colpo e ogni effetto sonoro come se fossi nel mezzo dell’azione. Uno spettacolo insomma, sia giocare che guardare dei film.

Grazie alla sua tecnologia Dolby Atmos 3D, la soundbar ULTIMEA crea un audio surround coinvolgente che ti avvolge da tutte le direzioni, portando i tuoi film e programmi TV preferiti alla vita con una chiarezza e una profondità straordinarie.

Con HDMI-eARC e Bluetooth 5.3, la soundbar ULTIMEA si collega facilmente al tuo televisore e ad altri dispositivi abilitati per lo streaming, consentendoti di godere di un audio di alta qualità da qualsiasi fonte tu scelga. Regola i bassi secondo le tue preferenze grazie alla funzione Bassi Profondi Regolabili, per un’esperienza sonora su misura per te.

E con il suo design elegante e sottile, la soundbar ULTIMEA si integra perfettamente nel tuo ambiente domestico, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità al tuo sistema home theater. Alora basta pensarci su, sperimenta un audio coinvolgente e immersivo come mai prima d’ora e trasforma il modo in cui vivi il suono dei tuoi contenuti preferiti. Allora non esitare e approfitta dell’offerta Amazon per farla tua a soli 119€ spuntando il coupon in pagina. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.