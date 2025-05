Sonos Roam 2: la cassa Bluetooth perfetta per chi ama ascoltare la musica

Sonos Roam 2 si distingue come una soluzione audio portatile pensata per chi cerca qualità e praticità, unendo design elegante e funzionalità avanzate. Attualmente disponibile con uno sconto del 25%, è acquistabile a 149 euro rispetto al prezzo originale di 199 euro, un’occasione interessante per gli appassionati di musica in movimento.

Sonos Roam 2: ecco perché comprarla

Le dimensioni compatte e il peso di soli 420 grammi rendono questo speaker facilmente trasportabile. Tuttavia, nonostante il formato ridotto, il Roam 2 garantisce un’esperienza sonora di livello superiore. I suoi driver di precisione offrono toni chiari e bassi profondi, mentre la tecnologia Trueplay adatta automaticamente l’audio all’ambiente circostante, migliorando la resa acustica sia all’interno che all’esterno.

Un altro aspetto da evidenziare è la robustezza del dispositivo, che vanta la certificazione IP67. Questa garantisce protezione completa da polvere e immersioni temporanee in acqua, rendendolo perfetto per escursioni, giornate in spiaggia o semplicemente per l’uso in bagno. La batteria, con un’autonomia fino a 10 ore di riproduzione continua, è ideale per accompagnare le attività quotidiane senza interruzioni. La ricarica avviene tramite il cavo USB-C incluso o, in alternativa, con un caricabatterie wireless compatibile per maggiore comodità.

Il Sonos Roam 2 si distingue anche per la versatilità nella connettività: supporta sia Wi-Fi che Bluetooth, consentendo di integrarsi perfettamente con altri dispositivi dell’ecosistema Sonos per creare un sistema audio multi-stanza. Il controllo è semplice e flessibile, grazie ai pulsanti fisici progettati per evitare pressioni accidentali e al supporto per comandi vocali tramite Sonos Voice Control o Amazon Alexa.

Sonos Roam 2 rappresenta una combinazione equilibrata di prestazioni, robustezza e design, pensata per chi desidera un’esperienza audio superiore ovunque si trovi. Costa solo 149 euro su Amazon, con spese di spedizione comprese nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.