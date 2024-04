Sony BRAVIA 32 pollici, piccolo schermo ma super smart e con uno sconto GROSSISSIMO!

Non si vive di soli minimo 65 pollici! Ci sono esigenze per cui lo spazio è ridotto, vuoi che sia una cameretta, una cucina o una seconda casa, e spesso si ricorre a TV di bassa qualità dal prezzo accessibile. E se invece fosse possibile spendere il giusto e avere una smart TV con tutti i crismi del caso, che si veda bene e che sia anche, per l’appunto, super intelligente? Si, è possibile, e la scelta non può che ricadere su Sony BRAVIA KD-32W800! Sony e Bravia sono sinonimo di TV Premium, con tutte le caratteristiche al posto giusto! Volevate spendere una cifra, come si diceva sopra, accessibile? Accontentati! Il MAXI SCONTO Amazon MENO 37% taglia drasticamente il prezzo della TV che da 449 euro scende a 283 euro! Un risparmio netto di 166 euro! Non male, vero?

Piccolo ma di grande qualità

Sony BRAVIA KD-32W800 una smart TV che si distingue per la sua qualità e le funzionalità intelligenti, nonostante le dimensioni contenute del display da 32 pollici. Questo modello offre una risoluzione HD Ready LED e supporta l’HDR che garantisce immagini con colori più vivaci e dettagli più definiti. Il BRAVIA Engine assicura immagini di grande chiarezza, mentre la tecnologia Live Colour offre colori naturali e vivaci in ogni scena.

Inoltre, la funzione USB HDD REC trasforma il televisore in un registratore digitale, permettendo di salvare i propri programmi preferiti direttamente su un dispositivo USB.

Grazie al sistema operativo Android TV avremo tutte le piattaforme streaming di cui abbiamo bisogno. Inutile dire che la lista è in costante aggiornamento. E sempre per rimanere in ambito app, l’esperienza utente nel muoversi tra menu e caricamenti vari è decisamente fluida e reattiva.

Dal punto di vista audio, Sony BRAVIA KD-32W800 è equipaggiata con due altoparlanti da 10W ciascuno, che offrono un suono di buona qualità, con bassi e dialoghi ben riprodotti. Fanno il loro onesto lavoro, sono tarate perfettamente “per riempire” una stanza di modeste dimensioni.

