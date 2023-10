Sony Bravia 43 pollici, il prezzo va sempre più! Lo sconto è top!

Sony BRAVIA KD-43X75WL è una smart TV dale caratteristiche di alto livello, d’altronde è Sony, e soprattutto è graziata da un prezzo Amazon scontatissimo, che la rende un acquisto davvero irrinunciabile per chi cerca una TV grande ma non troppo, senza andare a sacrificare le sue caratteristiche a tutto tondo. Il taglio di prezzo ci lascia senza fiato, un sontuoso MENO 29% che abbatte il costo di listino di ben 200 euro! Da 699 euro ora possiamo acquistare questa smart TV spendendo 499 euro!

Grande qualità, piccolo prezzo!

Con una risoluzione 4K Ultra HD e un pannello LED, Sony BRAVIA KD-43X75WL offre immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e contrasto elevato.

Il design di Sony BRAVIA KD-43X75WL è elegante e moderno, con un telaio davvero sottile e doppio piedino piccolo ma stabilissimo. Le cornici sottili di questo televisore permettono di godere di un’esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente, in quanto lasciano più spazio per l’immagine sullo schermo.

Sony BRAVIA KD-43X75WL è dotato di tecnologie innovative come il Triluminos Display, che amplia la gamma dei colori per offrire una maggiore precisione cromatica e un’immagine più realistica. Inoltre, grazie alla tecnologia HDR, questo televisore offre una gamma dinamica più ampia, consentendo di vedere i dettagli nelle zone scure e luminose dell’immagine.

A render il tutto ancor più nitido e cristallino è il processore X1 che analizza i contenuti in tempo reale e, abbinato a Dolby Vision, migliora tutte le immagini, sia quelle in bassa che in alta definizione.

Per quanto riguarda l’audio Sony BRAVIA KD-43X75WL è dotato di tecnologia Dolby Digital Plus, che offre un audio coinvolgente e immersivo. Inoltre, grazie alla modalità ClearAudio+, il suono viene ottimizzato per offrire una migliore qualità in base al tipo di contenuto che stai guardando.

Una delle caratteristiche chiave di Sony BRAVIA KD-43X75WL è il suo sistema operativo Google TV. Questo permette di accedere a una vasta gamma di contenuti costantemente aggiornati. Inoltre, è un’ottima TV per il gaming in quanto dotata della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo.

Che smart TV eccezionale, e che prezzo spettacolare Amazon MENO 29%! In poche parole… INSTABUY!

