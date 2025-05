Sony BRAVIA 7 QLED 65" in offerta: qualità premium a un prezzo scontato

Acquista subito il Sony BRAVIA 7 QLED 65XR70, un televisore che combina tecnologia all’avanguardia e design elegante, disponibile su Amazon a un prezzo competitivo. Con un’offerta attuale che riduce il prezzo di listino di ben 580 euro, il Sony BRAVIA 7 QLED da 65 pollici è ora proposto a 1.518,99 euro. Questo modello, appartenente alla gamma premium di Sony, si distingue per la qualità visiva e sonora, garantendo un’esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto.

Sony BRAVIA 7 QLED da 65″

Il design One Slate Seamless Edge si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, grazie anche al supporto a quattro vie che offre flessibilità nel posizionamento. La sostenibilità è un altro aspetto chiave: il telecomando eco-friendly, ricaricabile e retroilluminato, riflette l’impegno di Sony verso l’ambiente.

Come Google TV, il Sony BRAVIA 7 QLED consente l’accesso a oltre 10.000 app e giochi, supportando funzionalità come Apple AirPlay 2, Chromecast e ricerca vocale. Questo lo rende un centro multimediale completo, ideale per chi desidera unire intrattenimento e funzionalità smart in un unico dispositivo.

Al centro delle sue innovazioni troviamo il sistema XR Backlight Master Drive, una tecnologia che regola migliaia di LED per offrire neri profondi e dettagli sorprendenti anche nelle scene più scure. A questo si aggiunge l’integrazione della tecnologia Acoustic Multi-Audio, che sincronizza il suono con le immagini, immergendo lo spettatore in un audio realistico e avvolgente.

Gli appassionati di gaming apprezzeranno il Gaming Menu ottimizzato per PlayStation 5, che sfrutta il supporto a IMAX Enhanced, Dolby Vision Atmos e una frequenza di aggiornamento a 120Hz per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. Inoltre, l’upscaling 3D Surround eleva l’esperienza sonora, rendendo ogni partita un evento memorabile.

Scopri l’offerta su Amazon e porta a casa il Sony BRAVIA 7 QLED 65XR70, il compagno perfetto per cinema, gaming e intrattenimento smart. Lo puoi acquistare su Amazon a 1518,99€, IVA inclusa.

