Sony BRAVIA 7 QLED, mini led ma MAXI SCONTO Amazon! Oltre 500 euro in meno!

Sony BRAVIA 7 QLED è un vero gioiello di smart TV da 65 pollici 4K HDR, capace di garantire prestazioni elevate in ogni ambito, da quello cinematografico a quello videoludico. Grazie all’unione di un pannello Mini Led avanzatissimo e un processore capace di gestire al meglio ogni tipo di fonte. Una TV del genere, pura fascia alta, ha un prezzo elevato, non potrebbe essere altrimenti. Ma con il maxi sconto Amazon possiamo pagarla decisamente meno! Un bel MENO 24% che fa crollare il prezzo, che passa da 2.099 euro a 1590 euro! Un ribasso esagerato, per un clamoroso risparmio di ben 509 euro! Assolutamente da non perdere, acquisto super consigliato!

Il cuore del BRAVIA 7 è il pannello QLED XR con tecnologia Mini LED. Questa combinazione garantisce una luminosità eccezionale, neri più profondi e un contrasto sorprendente, regalando immagini ricche di dettagli e colori vivaci. La tecnologia XR Triluminos Pro, inoltre, riproduce una gamma cromatica più ampia, avvicinandosi sempre di più alla realtà.

La frequenza di aggiornamento a 120Hz e la tecnologia XR Motion Clarity assicurano un’esperienza di visione fluida e priva di sfocature, anche nelle scene più dinamiche. Una TV quindi capace di regalare grande soddisfazioni sia si stia guardando un film in 4K, sia si stia giocando ai videogiochi più belli e performanti.

Anche l’audio non può che essere di grande qualità. Grazie alla tecnologia Acoustic Multi-Audio i diffusori posizionati strategicamente intorno allo schermo creando un campo sonoro tridimensionale. Ma non possiamo certamente non citare Voice Zoom 3 che migliora i dialoghi e l’upscaling 3D Surround per ogni fonte sonora, anche mono.

Sony BRAVIA 7 QLED è una smart TV di grande qualità, una TV Premium a 360 gradi. Lo sconto è quindi super allettante: MENO 24%, col prezzo, che passa da 2.099 euro a 1590 euro! Un ribasso esagerato, per un clamoroso risparmio di ben 509 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.