Sony Bravia da SOGNO: Smart TV OLED 55" 4K Ultra HD in sconto di oltre 400€

Ultima chiamata per l’acquisto del Sony Bravia XR-55, uno Smart TV dall’eccezionale qualità d’immagine ottimo per giocare con la PlayStation 5 e godersi film, serie TV ed eventi sportivi alla più alta risoluzione possibile. E in più a bordo trovi Google TV, per un’esperienza di intrattenimento impareggiabile.

Cogli al volo l’offerta Amazon ancora disponibile sul Sony Bravia OLED da 55″, tuo a soli 1.079 euro grazie al maxi sconto di oltre 400 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico (pari a 1.499,99 euro, ndr). La promozione terminerà tra poco, affrettati.

Maxi sconto di oltre 400 euro sul Sony Bravia OLED 55″ 4K Ultra HD

La parola chiave è ultra: ultra sconto, ultra HD, ultra Smart TV. Il nuovo Cognitive Processor XR di Sony restituisce una qualità d’immagine OLED che non ha paragoni con la concorrenza: goditi i contrasti elevati e i neri profondi di uno Smart TV pronto a offrire un’esperienza immersiva non soltanto con le immagini ma anche con la resa sonore, grazie alla tecnologia avanzata Surface Audio +, con cui lo schermo si trasforma in uno speaker regalando un suono cinematografico che emoziona.

Lo Smart TV appartenente alla linea Bravia XR di Sony è il prodotto perfetto per PlayStation 5 e qualsiasi altra console: beneficia di un gameplay fluido e reattivo, sfruttando la modalità a bassa latenza impostata in automatico dal televisore e la frequenza di aggiornamento variabile.

Vuoi risparmiare oltre 400 euro? Allora collegati a questa pagina e aggiungi al carrello lo Smart TV dei sogni targato Sony Bravia XR. Le spese di spedizione sono offerte da Amazon a tutti gli abbonati Prime.

