Sony BRAVIA KD-50X80K, lo smart TV da 50” da acquistare subito: prezzo incredibile

La desideri chissà da quanto tempo, e oggi finalmente è arrivato il momento di acquistare la tua televisione smart UHD per godere di immagini mozzafiato in 4K. In questo momento, infatti, su Amazon trovi in super sconto la fantastica Sony BRAVIA KD-50X80K a soli 623€, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime, e un risparmio generale di circa 270 euro grazie alla promozione. Una volta ricevuta a casa potrai così goderti film, telefilm, spettacoli e perfino videogiochi come mai prima di quel momento. La TV è infatti predisposta per le console, soprattutto PlayStation 5, i cui titoli verranno esaltati dal punto di vista della qualità e della fluidità delle immagini proprio dalla potenza del Bravia.

Sony BRAVIA KD-50X80K, un nuovo mondo visivo

Sony BRAVIA KD-50X80K vanta la tecnologia 4K X-Reality Pro riproduce tutti i contenuti, anche quelli in 2K e HD, con la nitidezza e i dettagli che solo la qualità 4K può offrire. Grazie a una palette cromatica più ampia con una gamma migliorata di tonalità e livelli di saturazione naturali e realistici, il display Triluminos Pro dà vita a miliardi di colori. L’elevato contrasto e i dettagli precisi sono resi possibili dal processore X1: il motore di questo TV.

Ottimi anche i suoni, grazie allo Speaker X-Balanced integrato alla perfezione nel design sottile del TV X80K, che assicura dialoghi e musica potenti e nitidi. La tecnologia Sound Optimization rileva gli oggetti fonoassorbenti nella stanza, ottimizzando automaticamente l’audio per un’esperienza sempre eccellente in ogni ambiente. In tal senso anche l’immagine viene ottimizzata in base al contesto: in questo caso a intervenire è la tecnologia Ambient Optimization ti offre un’esperienza di visione sempre perfetta, sia in ambienti molto illuminati che al buio.

Infine c’è tutta la parte smart, con decine di applicazioni disponibili e il supporto all’assistente vocale di Google: ti basta premere il pulsante sul telecomando per chiedere a Google di trovare un titolo specifico, ottenere risposte rapide sullo schermo, comandare altri dispositivi per smart home, ecc. Puoi anche ricevere consigli su cosa guardare dicendo “Ok Google, cosa mi consigli di guardare?”. Cosa volere di più da una TV che offre uno schermo top, risoluzione UHD 4K, settaggio automatico della modalità d’immagine e audio, più mille altre funzioni, anche smart? Falla tua a soli 623€, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime, e un risparmio generale di circa 270 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.