Sony BRAVIA, la TV dei sogni: 500€ di sconto sul 55" OLED

Se c’è un’offerta che devi prendere al volo, beh, riguarda questa Sony Bravia senza se e senza ma. Un televisore di ultima generazione che ti offre uno spettacolo visivo senza limiti. Ti piace guardare film e serie TV? Con questa ti sentirai parte integrante delle storie su piccolo schermo.

Che poi, tanto piccolo non è: 55 pollici con pannello OLED e risoluzione 4K. Neanche al cinema vedi così bene. Con l’offerta del Black Friday 2022 su Amazon, la porti a casa con soli 999,00€ approfittando di uno sconto tondo di 500 euro, non spiccioli.

Le spedizioni non sono un problema, se vuoi paghi anche con finanziamento a Tasso Zero.

Sony BRAVIA: la TV dei sogni è proprio questa

Pannello ultra slim e bordi pressoché inesistenti da fondersi con la realtà. Quando ti dico che questa TV stupisce non lo faccio tanto per, ci scommetto quel che vuoi che in un qualsiasi negozio di elettronica l’hai già vista esposta. Sai di quale si tratta? Di quella con quei colori vividi che ti ha fatto sentire l’onda mostrata sul viso e nel bel mezzo del negozio hai sentito l’Amazzonia attorno a te.

Sony è una maestra nelle sue tecnologie e questo modello non scende a compromessi. Con HDR e risoluzione 4K, i 55 pollici che ti offre sono ancora più immersivi. Neri assoluti e colori saturi per sentire sulla pelle l’emozione del piccolo schermo.

Come sistema operativo monta Google TV per non avere limitazioni: scarichi tutte le applicazioni che vuoi e quando vuoi. In più questo televisore è perfetto anche da abbinare alla tua console gaming. Fortunato ad avere una PS5? La sfrutti a dovere con questa accoppiata.

Tasto dolente di molti dispositivi è l’audio, ma qui è un vantaggio. Sai perchè? Perchè non hai casse distaccate ma un audio che esce direttamente dall’immagine. Ebbene sì, il display è anche speaker.

Non perdere la tua occasione e porta a casa la tua Sony Bravia ora su Amazon, non avrai altre possibilità: completa l’acquisto con 999€ grazie allo sconto di 500€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.