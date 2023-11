SONY BRAVIA: la TV migliore per il tuo salotto in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di ricreare un vero e proprio angolo cinema all’interno del nostro salotto. Fortunatamente le serie TV, soprattutto ultimamente, riescono a garantire una qualità audiovisiva che non ha di certo nulla da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la TV Sony Bravia (modello KD-32W800) in offerta al sensazionale prezzo di soli 292 euro, con un ottimo sconto del 35% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Sony.

Sony Bravia: immergiti nel cinema

Partiamo col dire che si tratta di un pannello con ben 32 pollici di diagonale, che sono più che sufficienti per garantire un’eccellente visione anche ad una media distanza, in modo da condividere una serata cinema con i tuoi amici e famigliari senza alcun tipo di problema. Il tutto viene esaltato ulteriormente dalla risoluzione HD, che permette di apprezzare anche i più piccoli dettagli dei tuoi film e serie TV preferiti sulle principali piattaforme di streaming.

Oltre a questo ricordiamo la tecnologia Live Color, che garantisce dei colori più vividi e naturali che mai, dando un’ulteriore spinta a tutti i contenuti visivi che intendi riprodurre sulla TV di Sony. Questa TV dispone inoltre di un dispositivo USB HDD di registrazione, che permette di trasformarla a tutti gli effetti in un vero e proprio registratore digitale: potrai dunque registrare tutti i tuoi programmi preferiti senza problemi.

Molto apprezzato poi il supporto ai controlli vocali, che ti permette di usare semplicemente la voce per cambiare volume o avviare una determinata app, dicendo finalmente addio all’utilizzo del telecomando fisico. La TV vanta un sistema operativo Android, all’interno del quale troverai tutte le tue app di intrattenimento preferite come ad esempio Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus e tante altre ancora, per garantire ore e ore di intrattenimento senza compromessi.

In definitiva a poco più di 290 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori smart TV attualmente in circolazione, con la quale potrai godere di tutte le principali piattaforme di streaming per immergerti nel cinema come mai prima d’ora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV Sony Bravia (modello KD-32W800) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

