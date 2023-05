Sony Cuffie wireless WH-1000XM5 il prezzo è in caduta libera

Le cuffie wireless con cancellazione del rumore sono spesso molto costose essendo un concentrato di tecnologia dove ogni singolo componente deve essere di qualità per funzionare bene e regalare un suono pulito e cristallino. Questa è quindi la volta buona per portare a casa le cuffie Sony wireless WH-1000XM5, un headset Premium che grazie al sostanzioso taglio di prezzo Amazon possiamo acquistare spendendo 349,00 euro, uno sconto del 17% che ci fa risparmiare ben 70 euro! INSTABUY!

Suono perfetto, prezzo ancor di più

Sony WH-1000XM5 hanno dalla loro design ergonomico e confortevole che le rende ideali per l’ascolto prolungato.

L’arco poggiatesta imbottito e i padiglioni auricolari sono rivestiti in morbida pelle che garantisce una vestibilità confortevole e una riduzione del rumore esterno. La struttura è in metallo rinforzato a tutto vantaggio della massima robustezza, mentre la cerniera a doppio asse consente di riporle facilmente nella custodia.

La tecnologia di cancellazione del rumore attivo è uno dei grandi punti di forza di questo headset. Le cuffie sono in grado di bloccare i rumori ambientali e mantenere il suono della musica puro e nitido, una funzione ottima quando le si usa in spazi pubblici o magari in aereo o in treno. Questa tecnologia si basa su un processore HD Noise Cancelling, in grado di isolare ancora meglio il suono: con quattro microfoni su ciascun padiglione, l’audio ambientale viene catturato in modo ancora più preciso e il nuovo processore integrato V1 restituisce un suono perfetto senza disturbi esterni.

La qualità audio è quindi di altissimo livello. Le cuffie sono dotate di driver da 40mm che garantiscono un suono pulito e preciso con bassi potenti e bilanciati. Inoltre, le cuffie hanno la tecnologia Adaptive Sound Control, regolando il livello di suono in automatico, mantenendo sempre la qualità audio elevata.

Un altro aspetto positivo delle cuffie WH-1000XM5 è l’autonomia della batteria. Con una singola carica, le cuffie possono durare fino a 30 ore in modalità wireless con la cancellazione del rumore attivata. Inoltre, con l’opzione di ricarica rapida, si possono godere fino a 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Infine, le cuffie wireless Sony WH-1000XM5 sono compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant. Grazie alla connettività Bluetooth e NFC possono essere facilmente abbinate ad altri dispositivi, come uno smartphone o un tablet, anche due contemporaneamente.

Lo sconto Amazon è lo sprone definitivo per acquistare queste ottime cuffie wireless Sony con cancellazione del rumore. 70 euro in meno rispetto al prezzo di partenza… acquistarle ora è la cosa giusta da fare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.