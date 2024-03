Sony DualSense Nova Pink in super promo Amazon!

PS5 è ormai sul mercato da tempo e, proprio con il passare del tempo, sono arrivati sul mercato moltissimi accessori che completano il corredo dei veri videogiocatori. Tra tutti, le edizioni speciali e di colore diverso dal bianco, sono prodotti che sono molto apprezzati dagli utenti. Oggi vi presentiamo il DualSense Nova Pink per PS5 che unisce funzionalità e stile. Il prezzo? Solo 54,99€ grazie alla promo Amazon del 27%. Approfittane subito e non te ne pentirai!

Qualità e stile: ecco il controller DualSense Nova Pink per PS5!

Per dare un tocco di colore alla propria postazione da gioco, potrebbe essere interessante acquistare e aggiungere alla propria collezione il DualSense Nova Pink per PS5. Come tutti i DualSense, anche questo integra tutte le caratteristiche più interessanti di questi controller.

Ogni DualSense è progettato per offrire un’esperienza di gioco immersiva e reattiva che sfrutta appieno le capacità della PS5. Grazie alla tecnologia haptic feedback, ogni azione di gioco, dal camminare su superfici diverse fino agli impatti durante le battaglie, diventa un’esperienza molto realistica.

Gli adaptive triggers del controller aggiungono un ulteriore livello di realismo, offrendo resistenza variabile ai grilletti in base alle azioni di gioco, utilizzare un’arma o accelerare con un veicolo nei giochi di motorsport.

Non mancano ovviamente connettività wireless e microfono integrato: il jack per cuffie da 3,5 mm offre la possibilità di collegare le proprie cuffie per godere di sessione di gioco molto coinvolgente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.