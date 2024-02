Sony KD-55X85K, 55 pollici Premium al prezzo più basso di sempre! Spettacolo!

Sony KD-55X85K è una smart TV di fascia alta che oggi Amazon ha deciso di proporre al prezzo più basso di sempre. Questa TV ha tutte le caratteristiche per definirsi un modello Premium che ad un anno e mezzo dalla sua uscita hanno mantenuto intatte la loro valenza ed esclusività. Per questo motivo Sony KD-55X85K venduta a questo prezzo, al minimo storico di sempre è davvero un’offerta da non perdere. Mai così in basso, solo 720 euro per una smart TV top Sony è un prezzo da non crederci!

Qualità Sony senza compromessi

Dotato di una risoluzione 4K e tecnologia HDR, Sony KD-55X85K regala immagini nitide e dettagliate con una gamma dinamica superiore. Le immagini sono brillanti e luminosissime, i 100Hz/120Hz del pannello sono una meraviglia, perfetti tanto per la fluidità delle scene d’azione quanto, soprattutto, in ambito gaming, dove la frequenza d’aggiornamento è importantissima. 4K e HDR compongono poi un quadro d’eccellenza senza compromessi.

Grazie alla tecnologia di upscaling, Sony KD-55X85K è in grado di migliorare la qualità delle immagini non 4K, portandole vicino alla nitidezza e alla vivacità dei contenuti nativi 4K. Inoltre, la tecnologia di retroilluminazione LED fornisce un’illuminazione uniforme dello schermo, riducendo al minimo le zone in ombra e massimizzando la luminosità e il contrasto. Inoltre la tecnologia Triluminos Pro arricchisce la qualità di visione con una palette più ricca di colore e tonalità e sfumature più naturali.

Anche la componente sonora è al top. Un audio chiaro e potente viene fornito dall’ innovativo altoparlante X-Balanced, il tutto coronato dalla tecnologia audio surround di Dolby Atmos che avvolge lo spettatore quasi come se fosse al cinema.

La piattaforma streaming è quella di Google TV, quindi estremamente completa e aggiornabile senza problemi. Davvero a Sony KD-55X85K non manca nulla.

Mancava solo una cosa, il prezzo. Ma grazie al minimo storico di Amazon, abbiamo oggi anche quello, finalmente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.