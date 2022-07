Sony SRS-NB10: altoparlanti da collo super comodi in promo

Non sono cuffie né auricolari, ma creano un suono incredibilmente avvolgente e di qualità, con un comfort che non mai priva prima; il tutto, senza rovinarsi i timpani grazie a questi geniali speaker da collo di Sony. Oggi super scontati e sotto la soglia psicologica dei 100€.

Scopri un modo nuovo di lavorare, comunicare e fruire dei contenuti multimediali. Gli speaker da collo Sony SRS-NB10 sono leggerissimi e comodi da indossare: grazie al particolare design con archetto da collo, questi speaker wireless durano tutto il giorno, e permettono portare a termine tutto il lavoro con una singola ricarica.

Puoi usarlo per ascoltare la musica, magari mentre prepari la cena o riordini in casa, e puoi collegarlo alla Smart TV per farti avvolgere dall’azione senza disturbare gli altri.

Inoltre è a prova di schizzi a polvere grazie alla certificazione IPX4, e ha un’autonomia lunghissima: ben 20 ore di batteria, e con la ricarica rapida hai fino a 60 minuti di autonomia di riproduzione un soli 10 minuti.

Infine, questo modello supporta l’audio multipoint. Dunque può collegarsi a due dispositivi contemporaneamente, il che significa che puoi ascoltare musica dallo smartwatch e rispondere ad una chiamata sul telefonino, premendo semplicemente il pulsante Riproduzione/chiamata.

Normalmente, Sony SRS-NB10 – Neckband speaker wireless costa 130€ ma oggi è scontato del 23% e lo acquisti a 99,99€ incluse spedizioni.

