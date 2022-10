Sony WF-C500, cuffie TWS con sound EPICO a prezzo MINI (-50%)

C’è chi è convinto che sia necessario spendere centinaia di euro per un paio di cuffie wireless di qualità, ma in realtà le ottime Sony WF-C500 in offerta su Amazon sono la prova lampante che in alcuni casi basta spendere davvero pochissimo per ascoltare i proprio brani preferiti ad alta qualità.

Ad appena 49€ con uno sconto del 50%, infatti, le cuffie true wireless di Sony hanno dalla loro tutte le caratteristiche di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze sotto molti punti di vista.

Le cuffie Sony WF-C500 crolla di prezzo su Amazon con il 50% di sconto

Economiche, leggere, piccole e perfettamente compatibili con iOS e Android, le cuffie true wireless si indossano che è una meraviglia. Oltre a supportano la vasta gamma di assistenti digitali oggigiorno presenti nei nostri smartphone, dispongono anche di microfoni appositamente ottimizzati per le telefonate; la tua voce viene automaticamente captata e “pulita” di eventuali rumori di sottofondo per conversazioni sempre chiare e cristalline.

A tutto ciò si somma poi un’autonomia di 20 ore, grazie al piccolo e comodo case di ricarica rapida, e un impianto audio sapientemente ottimizzato per garantirti sempre un sound caldo e avvolgente indipendentemente dal tuo genere musicale preferito.

Cosa stai aspettando? Solo oggi hai la possibilità di acquistare le ottime cuffie true wireless di Sony e pagarle davvero una sciocchezza. Mettile subito nel carrello per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di spedizione rapide senza costi aggiuntivi con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.