Sony WF-C500, il prezzo scende di nuovo: auricolari d'ECCELLENZA scontati del 42%

Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, le Sony WF-C500 fanno proprio al caso tuo. Si tratta di cuffie pensate soprattutto per gli appassionati di musica alla ricerca di un prodotto top, ma al contempo accessibile, che oggi trovi disponibili a soli 57 euro su Amazon, ovverosia con il 42% di sconto. Scegli il colore nero e concludi in fretta l’acquisto prima che scada la promozione. Le spedizioni sono veloci e gratuite grazie a Prime. Sono belle, funzionano alla grande e sono super semplici da usare: basta un tocco per l’associazione rapida con dispositivi Android.

Auricolari true wireless Sony WF-C500 a 40€

Eleganti, belli, comodi, questi auricolari sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. Ideali per l’attività sportiva. Questi piccoli auricolari aderiscono in modo sicuro e confortevole alle tue orecchie. La forma arrotondata senza bordi li rende comodi da indossare, lasciandoti la libertà di concentrarti su ciò che conta: la musica. Ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, generando bassi incredibilmente profondi che si possono davvero sentire

Con questi dispositivi Sony puoi personalizzare l’audio in base alle tue preferenze scegliendo fra diverse pre-impostazioni per abbinare la qualità sonora al genere di musica che stai ascoltando. Puoi anche creare e salvare impostazioni predefinite con la funzione di equalizzazione personalizzata. Con 360 Reality Audio, la musica è più coinvolgente e realistica che mai: il suono arriva da ogni direzione, così realistico che sembra di stare a un live o a una registrazione in studio. Con batteria a lunga durata e design compatto e resistente all’acqua, potrai portarli ovunque. Grazie alla pratica custodia di ricarica goditi 20 ore di ascolto. E se sei di fretta, con una ricarica rapida di soli 10 minuti puoi avere un’ora in più di riproduzione musicale.

La custodia di ricarica cilindrica è estremamente piccola e facile da riporre in tasca o in borsa, inoltre il coperchio traslucido con una texture simile a quella del vetro smerigliato le dona quel tocco di eleganza che non guasta, almeno per i più vanitosi. Scegli il tuo colore preferito tra nero, verde e arancione, e segui questo link per prenderli a 57€ invece che a 100€, con le spese di spedizione veloci e gratuite garantite da Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.