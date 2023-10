Sony WH-1000XM5: cuffie top di gamma in SCONTO!

Le cuffie sono diventate un accessorio indispensabile nella vita di tutti i giorni, sia per gli appassionati di musica sia per chi desidera un’esperienza audio impeccabile durante i propri viaggi. Se stai cercando una tra le migliori cuffie sul mercato, le Sony WH-1000XM5 sono ciò che fa per te. Con un’offerta esclusiva, ora puoi averle a soli 306,84€ grazie allo sconto dell’11% disponibile oggi su Amazon!

Le tue nuove cuffie sono qui!

Le cuffie Sony WH-1000XM5 sono tecnologicamente molto avanzate, disegnate e prodotte per un comfort molto elevato. Queste cuffie over-ear, oltre ad essere esteticamente molto belle, offrono una serie di caratteristiche tecniche che le rendono un prodotto di qualità elevatissima e con ben pochi rivali.

Ciò che rende speciali le Sony WH-1000XM5 è il nuovo Processore Integrato V1, che si occupa tra le altre cose della riduzione del rumore ANC.

Anche le chiamate sono di ottimo livello grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e alla nuova struttura di riduzione del rumore del vento. L’Adaptive Sound Control adatta automaticamente le impostazioni audio in base all’ambiente circostante, mentre la funzione Speak-to-Chat mette in pausa la musica non appena inizi a parlare. Ottime caratteristiche considerando anche il livello del prodotto.

Possono essere accoppiate con due dispositivi contemporaneamente e grazie alle funzioni Fast Pair e Swift Pair, connetterle e ritrovarle diventa davvero semplicissimo.

Se hai in programma un lungo viaggio o una giornata intensa, la durata della batteria fino a 30 ore assicura che la tua esperienza audio non venga mai interrotta. Per la massima comodità, la Sony include anche una custodia pieghevole per conservare e trasportare le cuffie con stile e sicurezza.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare le Sony WH-1000XM5 con uno sconto speciale dell’11%. Il prezzo? Soli 306,84€ su Amazon grazie alle offerte di oggi! Le cuffie del futuro sono solo a un clic di distanza.

