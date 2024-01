Sony WH-CH520, Amazon cala l'ASSO e ti regala le cuffie wireless over-ear del momento a 39€

Le cuffie Sony WH-CH520 sono delle cuffie wireless over-ear di fascia entry-level progettate per un utilizzo quotidiano e oggi sono scontate del 49% su Amazon, dove le trovi a soli 39€. Sono dotate di alcune funzioni utili come la cancellazione del rumore ambientale e un microfono integrato per le chiamate.

Le cuffie utilizzano la tecnologia Bluetooth per la connessione wireless ai dispositivi compatibili, il che significa che non c’è bisogno di preoccuparsi di cavi ingombranti, visto che la batteria integrata offre fino a 35 ore di riproduzione continua con una singola carica.

Sony WH-CH520, cuffie wireless over-ear entry-level dal suono potente e cristallino

Il design over-ear offre un’esperienza di ascolto confortevole e una buona qualità del suono. Le cuffie sono dotate di un driver da 30 mm e supportano il codec audio SBC, che offre un suono pulito e nitido per la maggior parte dei contenuti musicali.

Le Sony WH-CH520 sono dotate anche di una funzione di cancellazione del rumore ambientale, che può ridurre i rumori di fondo indesiderati per un’esperienza di ascolto più immersiva. Inoltre, sono dotate di un microfono integrato, che consente di effettuare e ricevere chiamate senza dover rimuovere le cuffie.

In sintesi, le cuffie Sony WH-CH520 sono un’opzione solida per chi cerca delle cuffie wireless over-ear di fascia entry-level con alcune funzionalità avanzate come la cancellazione del rumore ambientale e la durata della batteria prolungata. La qualità del suono è buona e il design over-ear offre un’esperienza di ascolto confortevole per periodi prolungati. Puoi farle tue su Amazon a soli 39€ con le spedizioni gratis via Prime.

