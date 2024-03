Sony WH-CH720N, le cuffie Premium wireless con ANC A METÀ PREZZO!

Sony WH-CH720N sono cuffie wireless con cancellazione del rumore, un vero prodotto Premium, fascia alta senza compromessi! Amazon oggi ha deciso di fare le cose in grande, proponendole con un clamoroso MENO 50%, si avete capito bene, a METÀ PREZZO! Il listino dichiara 150 euro, possiamo comprarle oggi spendendo 75 euro! Davvero un’offerta sensazionale, impossibile non approfittare di uno sconto così elevato su un prodotto per veri audiofili, da non perdere!

Suono cristallino

Il design ergonomico delle cuffie Sony WH-CH720N assicura un comfort ottimale anche durante sessioni di ascolto prolungate. Le cuffie sono dotate di cuscinetti auricolari morbidi e di una fascia regolabile per la testa che si adatta comodamente a diverse dimensioni e forme di testa. Questo rende le cuffie adatte sia per l’uso quotidiano che per lunghe sessioni di ascolto durante i viaggi.

Le cuffie Sony WH-CH720N sono dotate di tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), che consente agli utenti di isolarsi dai suoni esterni indesiderati.

Sfruttando lo stesso chip NC della serie 1000X, la tecnologia Dual Noise Sensor e il processore integrato V1, le cuffie Sony WH-CH720N assicurano un’eliminazione del rumore che isola dal mondo. E per un ascolto personalizzato, l’app Sony | Headphones Connect offre 20 livelli di regolazione dei suoni ambientali.

La qualità audio delle cuffie Sony WH-CH720N è eccezionale, grazie ai driver dinamici da 30 mm che offrono un suono nitido e bilanciato. Si può godere di bassi profondi, medi chiari e alti cristallini, che rendono l’esperienza di ascolto coinvolgente e appagante. Inoltre, le cuffie supportano il codec audio SBC e AAC, assicurando una riproduzione audio ad alta fedeltà quando si utilizzano dispositivi compatibili.

Inoltre grazie alla tecnologia Precise Voice Pickup, alla struttura di riduzione del rumore del vento e ai microfoni beamforming che catturano la voce, le chiamate sono decisamente più nitide e intellegibili.

E la batteria? Durata da primo della classe, fino a 35 ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.