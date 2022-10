Nuovi iPad Pro con chip M2 ufficiali: caratteristiche, prezzi e disponibilità

iPad Pro è ufficiale: lo ha appena annunciato Apple confermando di fatto le indiscrezioni riportate in questi giorni e in queste ore da Mark Gurman, che con la sua newsletter su Bloomberg ha per primo parlato di questa possibilità rivelando dettagli decisamente interessanti. Grazie al suo hardware avanzato e a iPadOS 16, iPad Pro mette a disposizione dell’utente un incredibile ecosistema di potenti app professionali che nessun altro dispositivo di questo genere è in grado di offrire. Il nuovo iPad Pro può essere ordinato da oggi e sarà disponibile negli store da mercoledì 26 ottobre.

Apple iPad Pro M2: una belva tra le mani

I nuovi modelli di iPad propongono un design non dissimile da quello degli iPad Pro con M1. Una scelta tutto sommato logica, viste le scelte in tal senso di Apple degli ultimi anni con gli altri iPad in commercio e gli iPhone, compresa la nuova serie 14. Il nuovo iPad Pro offre un’esperienza ‘hover’ di livello superiore per Apple Pencil, registrazione video ProRes, Wi-Fi 6E ultraveloce e le potenti funzioni di iPadOS 16.

Il chip M2 porta su iPad Pro prestazioni e capacità ancora più straordinarie con un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie su misura. M2 ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e introduce miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. Inoltre, la GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% più scattanti, per soddisfare anche l’utente più esigente.

Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning. Il chip M2 offre inoltre 100 GBps di banda di memoria unificata, il 50% in più rispetto al chip M1, e supporta fino a 16GB di veloce memoria unificata, per lavorare in modo ancora più fluido con più app alla volta e con file pesanti.

Le prestazioni del chip M2 mettono il turbo anche ai flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di pesanti librerie di foto, la manipolazione di oggetti 3D complessi, ecografie e indagini mediche approfondite o giochi impegnativi dal punto di vista della grafica. La potenza del chip M2 dà una marcia in più anche al nuovo motore multimediale e al processore ISP, che insieme alle fotocamere avanzate consentono per la prima volta di registrare video ProRes e di effettuare la transcodifica dei file ProRes fino a 3 volte più velocemente. Questo significa che chi crea contenuti può registrare, modificare e pubblicare video di qualità cinematografica ovunque, usando un unico dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iPad Pro può essere ordinato da oggi 18 ottobre su apple.com/it/store e tramite l’app Apple Store in 28 Paesi e territori, tra cui gli Stati Uniti; sarà disponibile negli store a partire da mercoledì 26 ottobre.

Il nuovo iPad Pro da 11″ e 12,9″ sarà disponibile nei colori argento e grigio siderale con capacità da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB.

iPad Pro 11″ è in vendita a partire da €1069 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1269 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular; iPad Pro 12,9″ è in vendita a partire da €1469 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1669 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.

Apple Pencil (seconda generazione) è compatibile con il nuovo iPad Pro ed è in vendita separatamente a €149 (Iva inclusa).

La Magic Keyboard è disponibile nei colori bianco e nero al prezzo di €369 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e di €429 (Iva inclusa) per quello da 12,9″, con layout per oltre 30 lingue.

La Smart Keyboard Folio per il nuovo iPad Pro è in vendita a €219 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e a €249 (Iva inclusa) per quello da 12,9″.

La Smart Folio è disponibile in bianco, nero e blu oceano al prezzo di €99 (Iva inclusa) per il modello da 11″ e a €125 (Iva inclusa) per quello da 12,9″.

