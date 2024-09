SORRISO SMAGLIANTE con lo Spazzolino Elettrico Oral-B a MINI PREZZO

Assicurati un sorriso sano e smagliante più che mai con lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Vitality Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 24 euro con un mega sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito dell’offertona, gli articoli stanno andano a ruba!

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Vitality Pro: sorriso al top e massima comodità

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Vitality Pro è l’alleato perfetto per un’igiene orale impeccabile.

Innanzitutto assicura una pulizia profonda rispetto ad uno spazzolino manuale: è delicato sulle gengive ed offre un’igiene perfetta su ogni singolo dente e un’azione efficace contro la carie grazie alla tecnologia di pulizia professionale Oral-B.

Potrai anche personalizzare la tua routine quotidiana di igiene scegliendo tra tre modalità di pulizia facilissime da utilizzare ovvero Deep Clean (Pulizia Profonda), Gentle Clean (Pulizia Delicata) e Whitening (Sbiancante). Inoltre il dispositivo è dotato di un quadrante del timer integrato nel manico che lancia un segnale ogni 30 secondi per cambiare la zona di spazzolamento, così da spazzolare i denti per due minuti complessivi così come consigliato dai dentisti.

È bene ricordare che la testina deve essere sostituita ogni tre mesi per una pulizia efficace. Nello specifico, le setole Oral-B scoloriscono da verdi a gialle in base all’utilizzo individuale per indicare quando è il momento di cambiare.

Oggi lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Oral-B Vitality Pro è disponibile su Amazon a soli 24 euro con un mega sconto del 29%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta subito dell’offertona, gli articoli stanno andano a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.