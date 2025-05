Sorveglianza smart a portata di mano con la Telecamera WiFi in sottocosto

La telecamera WiFi da interno EZVIZ è il dispositivo perfetto per chi cerca una soluzione di sorveglianza affidabile e tecnologicamente avanzata senza spendere una fortuna. Disponibile a soli 34,19 euro, con uno sconto del 5%, rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire per proteggere la propria casa con stile e semplicità.

Massima qualità visiva per ogni dettaglio

Con una risoluzione Super HD 4MP, la Telecamera EZVIZ garantisce immagini nitide e definite, catturando ogni dettaglio anche nelle condizioni più difficili. Lo zoom digitale 4x consente di ingrandire le immagini per un controllo ancora più preciso, mentre il monitoraggio a 360 gradi elimina ogni angolo cieco. Grazie alla rotazione orizzontale di 350° e verticale di 55°, nulla sfugge al suo occhio vigile.

La sicurezza non si ferma mai con questo dispositivo. Dotato di LED a infrarossi, questa telecamera offre una visibilità fino a 10 metri anche in completa oscurità. Una caratteristica indispensabile per chi desidera un controllo continuo e affidabile della propria abitazione, indipendentemente dall’ora del giorno.

Funzionalità smart per una casa connessa

Integrarsi in una casa intelligente non è mai stato così semplice. La telecamera supporta comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant, permettendo di gestire la telecamera con la sola voce. Inoltre, la connessione Wi-Fi assicura un’installazione rapida e senza complicazioni.

Grazie all’app EZVIZ, compatibile con i principali dispositivi mobili, è possibile interagire in tempo reale attraverso l’audio bidirezionale. Che si tratti di parlare con i propri cari o scoraggiare eventuali intrusi, questa funzione si rivela incredibilmente utile. Non solo: il tracciamento automatico del movimento segue ogni attività rilevata, inviando notifiche immediate per un controllo costante e tempestivo.

Con dimensioni super compatte, questa telecamera può essere posizionata ovunque senza difficoltà. La possibilità di memorizzare le registrazioni su schede MicroSD aggiunge un ulteriore livello di praticità, consentendo una gestione semplice e veloce dei filmati.

Se cerchi una soluzione di sorveglianza che combini tecnologia avanzata, semplicità d’uso e un prezzo accessibile, la Telecamera WiFi EZVIZ è l’opzione ideale. Approfitta di questa offerta e rendi la tua casa più sicura con un dispositivo che non ti deluderà: oggi è disponibile a soli 34 euro con uno sconto del 5%!

