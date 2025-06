Sorveglianza smart senza Wi-Fi: telecamera da esterno con pannello solare a mini prezzo

Sorveglianza esterna senza compromessi: la telecamera COOAU è la soluzione perfetta per chi cerca sicurezza e praticità in un unico dispositivo. Disponibile su Amazon a soli 49,99 euro, con un coupon di 10 euro, questo dispositivo rivoluziona il concetto di monitoraggio remoto, rendendolo accessibile anche in aree prive di Wi-Fi o con scarsa copertura internet.

Un design intelligente che si alimenta da solo

La telecamera COOAU è dotata di un pannello solare da 5W e di una batteria integrata da 10.000 mAh, garantendo un funzionamento continuo senza necessità di alimentazione elettrica. Questo la rende ideale per ambienti remoti come cantieri, proprietà rurali o case vacanza. La certificazione IP66 la protegge dagli agenti atmosferici, assicurando resistenza e affidabilità in qualsiasi condizione climatica.

Grazie alla rete 4G LTE, questa telecamera elimina la dipendenza dal Wi-Fi, permettendo un monitoraggio stabile e sicuro ovunque. Il servizio dati è disponibile a tariffe vantaggiose: 12,99 euro al mese o solo 9,90 euro al mese con abbonamento annuale. Una soluzione pratica per chi desidera sicurezza senza preoccuparsi della copertura internet locale.

Prestazioni al top per una sorveglianza completa

La qualità video è un altro punto di forza: la risoluzione Ultra HD 2K e il sensore da 3 megapixel garantiscono immagini nitide e dettagliate. La visione notturna a colori, supportata da quattro faretti integrati, offre una portata fino a 15 metri. Inoltre, l’obiettivo motorizzato con rotazione orizzontale di 355° e verticale di 90° permette di monitorare ogni angolo, il tutto controllabile comodamente tramite smartphone.

Il sistema di rilevamento con intelligenza artificiale riduce i falsi allarmi del 95%, inviando notifiche solo in caso di eventi significativi. La memoria integrata da 64GB consente di salvare i momenti più importanti, mentre l’audio bidirezionale permette di comunicare in tempo reale con chi si trova nel raggio d’azione della telecamera.

Con dimensioni compatte, la telecamera COOAU 4G è facile da installare ovunque. Il supporto tecnico professionale, disponibile entro 24 ore, completa un pacchetto che unisce tecnologia avanzata e semplicità d’uso.

Scopri di più e acquista la telecamera COOAU 4G direttamente su Amazon a soli 49 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione per migliorare la sicurezza della tua proprietà con una soluzione pratica, versatile e tecnologicamente avanzata.

