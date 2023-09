Supporto laptop e tablet quasi in REGALO: ma ne restano POCHI!

Per chi usa molte ore il portatile o il tablet, avere un supporto che lo tenga rialzato è praticamente indispensabile, onde evitare, nel breve termine, problemi come cervicale e nel lungo termine mal di schiena che non vanno più via. E allora perché non approfittare del supporto per laptop e tablet in offerta su Amazon a soli 6,19 euro, grazie a uno sconto del 38?! Parliamo precisamente di un prodotto firmato kwmobile, adattabile appunto sia per tutti i tipi di portatili. Inoltre, è facilissimo da riporre e da portare ovunque con sé grazie a un comodo sacchetto. Con soli 6 euro salverai collo e schiena!

Supporto kwmobile: tutte le caratteristiche

Il supporto kwmobile che presentiamo oggi è ideale per lavorare in smart working da casa ma anche in ufficio se vengono utilizzati portatili o se portiamo il nostro da casa. Il supporto per tablet consente di regolare altezza e inclinazione dello schermo favorendo la postura durante ore di studio e lavoro. E’ altresì munito di un comodo poggia smartphone, quindi puoi per esempio sfruttarlo mentre il tuo telefono è in ricarica e prenderlo ogni volta che ti occorre, per ricevere una notifica o per rispondere una chiamata. Lo smartphone può essere alloggiato come preferisci, sia in verticale che in orizzontale.

La compatibilità con i vari device mobili in circolazione è garantita, grazie al fatto che si adatta bene per ogni misura. Così trasformerai il tuo tablet in un vero e proprio Pc, dotandoti magari anche di una tastiera o di un mouse! E’ personalizzabile con molteplici angolazioni, quindi possono usarlo davvero tutti, e di qualsiasi altezza. Quindi anche i bambini o persone particolarmente alte. Attenzione però: non è solo un semplice supporto per laptop o tablet, ma puoi appoggiarci tante altre cose, come una tavoletta grafica, libri cartacei nonché spartiti musicali per chi suona.

Insomma, con soli 6,19 euro rispondi alle esigenze più svariate di tutta la famiglia e le tue personali. Inutile dirti che bisogna affrettarsi perché sta andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.