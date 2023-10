SOTTOCOSTO PRIME: le ULTIME occasioni Amazon scontate dal 50% in su

Le Offerte Prime di Amazon continuano a far felici migliaia di clienti e alimentano la loro fama per la qualità delle occasioni vantaggiose su una vasta gamma di prodotti. Questo evento tanto atteso con impazienza da migliaia di persone che cercano di ottenere sconti significativi su articoli di loro interesse fino a ora sembra non aver deluso. E anche ora che si avvia lentamente alla conclusione, ci sono prodotti che vale la pena acquistare, forti di sconti importanti anche dal 50% o più.

Samsung Galaxy Watch4 – 40mm (-55%)

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 55% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 1129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Mac mini 2018 (-56%)

L’Apple Mac mini 2018 è un potente e compatto computer desktop progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Con il suo processore Intel Core i5 di ottava generazione a 6 core e una frequenza di 3,0GHz, è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, dalla produzione musicale alla grafica avanzata. Con 8GB di RAM, il Mac mini offre una gestione fluida delle applicazioni e la possibilità di eseguire multitasking senza intoppi. La memoria interna da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione ampio per i tuoi file, documenti, foto e video. Fallo tuo ora a 598€ su Amazon, sfruttando lo sconto del 14% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

D-Link DCS-6100LH Videocamera (-61%)

La videocamera D-Link DCS-6100LH è una soluzione di sicurezza affidabile e conveniente per la tua casa. Con la sua qualità video Full HD, la visione notturna avanzata, il rilevamento di movimenti e suoni, la registrazione video, la compatibilità con assistenti vocali e la sicurezza avanzata con WPA3, questa videocamera ti offre tranquillità e controllo sulla sicurezza della tua casa. Il tutto al prezzo modesto di 23€ su Amazon grazie allo sconto del 55%.

Xiaomi Buds 3, OFFERTA WOW col 67% di sconto

Design sobrio e suono ECCEZIONALE: se da tempo sogni a occhi aperti un bel paio di auricolari Redmi Buds 3 Lite di Xiaomi, oggi hai l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, infatti, li trovi con un’OFFERTA veloce a soli 43€, con un risparmio quindi del 66% e le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ma devi fare in fretta, perché la promo scade a breve.

Mini motosega a batteria AUTDER

La mini motosega a batteria AUTDER è uno strumento versatile e potente che rende il taglio della legna e la potatura dei rami un gioco da ragazzi. Con una lunghezza di 6 pollici, questa sega è abbastanza compatta da essere maneggiata comodamente, ma abbastanza potente da affrontare lavori impegnativi. Un ottimo aiutante per i tuoi lavori, insomma, che oggi grazie al codice promozionale 7ZDYIQDO prendi con lo sconto del 50% ti viene a costare solo 38€ anziché 79€ come da listino. In più risparmi anche sulle spedizioni, che sono gratuite con i servizi Prime.

Altre offerte, sconti dal 50% in su:

Queste sono solo alcune delle categorie di prodotti scontati del 50% o più durante il Prime day di ottobre. Assicurati di essere iscritto a Amazon Prime per poter accedere a queste offerte esclusive e segui attentamente l’evento per non perdere le migliori occasioni.

