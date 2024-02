SOUND chiaro e POTENTE con la soundbar Hisense 120W, appena 79€

Immagina poter ascoltare i tuoi brani preferiti o guardare l’ultimo film di azione con un sound potente, chiaro, avvolgente. Quest’oggi per farlo ti bastano appena 79€, il prezzo richiesto su Amazon per acquistare la popolarissima soundbar 2.0 di Hisense da 120W.

Piuttosto economica e a buon mercato anche a prezzo pieno, in questo momento la puoi acquistare a pochissimo sfruttando lo sconto immediato del 19%; si tratta di un’occasione coi fiocchi considerando che è disponibile in pronta consegna in appena 24 ore.

La soundbar Hisense 2.0 da 120W è in vendita su Amazon a un prezzo ridicolo

Nonostante la soundbar costi davvero molto poco, in realtà ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze. Innanzitutto, è multifunzione: il modulo Bluetooth ti permette di collegarla a tutti i dispositivi mobile a tua disposizione (supporta pienamente sia iOS che Android), mentre l’entrata HDMI la rende anche perfetta per migliorare l’audio in uscita della tua smart TV. Come se non bastasse sono anche presenti due tecnologie audio tipiche dei prodotti di fascia media, come il Dolby Digital e anche il DTS Virtual:X.

Sarebbe un gravissimo errore lasciarsi scappare la soundbar Hisense a un prezzo simile, a maggior ragione oggi che è in pronta consegna in appena 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

