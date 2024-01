Sound PREMIUM, prezzo MINI e design MINIMAL: le cuffie Sony WF-C500 a 44€

Amanti della musica ad alta risoluzione, udite udite: Amazon ha appena svelato una offerta strepitosa per le cuffie true wireless Sony WF-C500. Prendendo al volo questa occasione, infatti, le cuffie del colosso hi-tech sono in caduta libera ad appena 44€ grazie ad uno sconto immediato del 55%.

Leggerissime, comodissime e con la completa compatibilità con tutti i dispositivi mobile iOS e Android (ma anche su Mac e Windows), le cuffie a marchio Sony hanno tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Le cuffie true wireless Sony WF-C500 sono in super sconto su Amazon a un prezzo ridicolo

Nonostante il prezzo conveniente ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare: le cuffie sono realizzate con materiali impermeabili agli schizzi e alla polvere (certificazione IPX4), montano una batteria che ti accompagna facilmente per 24 ore (con il piccolo case di ricarica) e supportano anche la tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) per un sound identico a quello della registrazione originale.

Impossibile chiedere di meglio in ambito audio a un prezzo ancora più economico di questo; metti subito nel carrello di Amazon le cuffie true wireless di Sony e sfrutta i servizi Prime per riceverle a casa senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.