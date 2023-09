Soundbar Bluetooth in OFFERTA: con soli 62 euro porti il CINEMA a casa tua

Per godersi appieno un concerto, una serie tv, un film, un evento sportivo o un videogioco, non basta solo avere a casa una smart Tv grande e dai colori vividi. Bensì, bisogna abbinarci un sistema audio eccellente, perché, se è vero che l’occhio vuole la sua parte, anche l’orecchio non scherza. E allora, perché non approfittare di questa strepitosa offerta su Amazon? Majority Snowdon Soundbar TV, con connettività Bluetooth 2.1, sarà tua a soli 62,95 euro! Beneficerai così di uno sconto del 10%! Porterai a casa una soundbar senza fili, collocabile quindi dove vuoi e non per forza sotto la Tv, ciò grazie alle dimensioni compatte. E’ potente 120 Watt!

Majority Snowdon Soundbar TV: le caratteristiche

La soundbar Majority Snowdon è una potente soundbar TV dotata della più recente tecnologia audio e compatibile con un’ampia gamma di device, quindi non solo la televisione: telefono, PC, laptop, proiettore, monitor, lettore Blu-Ray o DVD. Parliamo di un sistema audio 2.1 con un subwoofer integrato che offre un’esperienza sonora cinematografica eccezionale dall’alto dei suoi altoparlanti da 120 watt. Facile da usare, basta collegarla e riprodurla utilizzando l’ampia gamma di connessioni: dal Bluetooth all’AUX, passando per il tradizionale ingresso analogico RCA fino all’ingresso ottico digitale o RCA analogico ingresso.

La soundbar Snowdon è dotata di un subwoofer integrato che si adatta perfettamente sotto la TV o su una scrivania. Puoi comandarlo comodamente a distanza grazie al telecomando in dotazione. Inclusi nella confezione troverai: 1 Snowdon, 1 telecomando, 1 cavo RCA, 1 cavo di alimentazione, 1 cavo AUX e un manuale utente. Facilmente collocabile in qualsiasi punto della casa, puoi anche portarlo a casa di amici. Parliamo infatti di dimensioni pari a 120 x 10 x 10 cm. Il peso invece equivale a 1,2 Kg.

Insomma, la soundbar Majority Snowdon per Tv and much more è ciò che ti serve per vivere tutte le emozioni possibili mentre guardi qualcosa alla tv, su smartphone o Pc, oppure stai giocando al tuo videogame preferito. Per non parlare dell’ascolto della musica. Il tutto a soli 62,95 euro con il 10% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.