Soundbar Bose: le offerte della Festa delle Offerte Prime

Avere un ottimo audio è fondamentale per vivere tutte le emozioni quando si guarda una partita di calcio, una gara di formula Uno, un film di avventura, horror o thriller, una serie Tv appassionante, il concerto dei tuoi artisti preferiti! Per fortuna, la Festa delle offerte Prime in pieno svolgimento ti offre la possibilità di prendere un’ottima soundbar della marca Bose a prezzi scontatissimi! Come vedrai dai 4 esempi che ti proponiamo di seguito, si tratta di accessori compatti e dalle dimensioni contenute, così da poterla mettere dove vuoi o portarla a casa di amici!

Bose Solo Soundbar Series II

Iniziamo con il modello Bose Solo Soundbar serie II, un diffusore per TV ma non solo, che tramite Bluetooth è facile da usare. Renderà più nitido l’audio del televisore. Semplifica la comprensione di ogni singola parola, senza la necessità di regolare il volume. Basta premere il pulsante “Dialogue Mode” sul telecomando in dotazione per attivare questa funzione. Un unico collegamento al TV tramite il cavo audio ottico incluso la rende pronta all’uso in un istante. Dimensioni compatte: 8,6P x 54,9l x 7,1H cm. Oggi la paghi solo 149,99 euro, grazie allo sconto del 25%!

Bose Surround Speakers

In questa offerta presentiamo invece due casse, la cui dimensione consente di non occupare spazio ma di ottenere un suono potente. Progettati per arricchire musica, film e programmi TV con un suono surround ampio e avvolgente. Collega gli adattatori a una fonte di alimentazione, connetti i ricevitori alla soundbar in modalità wireless e puoi iniziare immediatamente a goderti il tuo intrattenimento. Compatibili con Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 e soundbar SoundTouch 300. Oggi le paghi solo 289 euro, con uno sconto straordinario del 28!

Bose 500 Bass Module

In questa offerta invece presentiamo un Subwoofer di nuova concezione, che offre una gamma dinamica di bassi in un design compatto e facilmente occultabile. Progettato per essere accoppiato con la Bose Soundbar 500 o la Bose Soundbar 700 per dare maggiori emozioni quando si ascolta musica, o si guardano film e programmi TV! Si collega in modalità wireless alla soundbar Bose facilitando la configurazione e il posizionamento, per consentirti di goderti immediatamente il tuo intrattenimento. Altro grande vantaggio sono le dimensioni: solo 25.4×25.4×25.4 cm! E’ compatibile con: Bose Soundbar 700, Bose Soundbar 500, Soundbar SoundTouch 300. Ora paghi questo meraviglioso subwoofer solo 369 euro!

Bose Surround Speakers di colore bianco

Ti abbiamo già presentato in precedenza la coppia di casse Bose Surround Speakers. Tuttavia, in questa strepitosa offerta inerente alla Festa delle offerte Prime in corso, cambia il colore: dal nero al bianco. Un colore inusuale per le casse, dunque, ma che potrebbe ravvivare gli ambienti e ben abbinarsi al tuo stile! Lo sconto in questo caso è leggermente più alto, il 30% anziché il 28. Pagherai così solo 279 euro! Ma attenzione, fino alle 23:59 dell’11 ottobre!

