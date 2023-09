La SOUNDBAR piccola ma potente: acquistala col 20% di SCONTO

Sei stanco di ascoltare poco e male i dialoghi nei tuoi film preferiti o nelle tue serie Tv tanto attese? O di non goderti appieno gli effetti speciali o i concerti dei tuoi artisti del cuore? O, ancora, di non ascoltare come meriterebbero gli effetti sonori dei videogiochi? Bene, abbiamo la soluzione per te! La Soundbar Bose è ciò che ti serve, soprattutto se hai poco spazio a disposizione dove metterla. Ora la paghi solo 240,16 euro con il 20% di sconto! Grazie alla connettività Bluetooth puoi collegarci tutti i dispositivi che vuoi, così da potenziare il suono ovunque provenga. Molto comodo anche il telecomando per controllarlo da lontano senza doversi alzare dalla poltrona ogni volta per gestirlo.

Soundbar Bose: caratteristiche tecniche

La Soundbar Bose è molto semplice da utilizzare e ti consente di rendere i dialoghi più nitidi e ottimizzare il suono della tv. Otterrai un’audio ampio e avvolgente grazie due driver full-range angolati offrono un’esperienza audio più realistica per ottenere un suono straordinario, che ti coinvolgerà ancora di più. Ma non solo dialoghi: ottimizzerai anche l’ascolto della musica, sia per quanto concerne gli alti che quanto concerne i bassi. Così potrai goderti appieno i concerti del tuo cantante o della tua band preferita, senza perderti alcun strumento o acuto. Facile da usare, oltre che con il bluetooth potrai collegarlo tramite un cavo audio ottico (incluso) o un cavo HDMI (venduto separatamente).

Premendo il tasto “BASS” sul telecomando otterrai un suono più profondo. Oppure puoi ampliare il sistema aggiungendo un Bose Bass Module cablato per un’esperienza home cinema straordinaria. Grazie alla tecnologia HDMI-CEC, il Bose TV Speaker si accende automaticamente insieme al televisore e risponde al telecomando quando viene modificato il volume. Infine, il grande vantaggio delle dimensioni ridotte, dato che è grande solo 59,4 cm x 5,6 cm x 10,2 cm! Quindi lo collochi dove vuoi. E pesa solo 2 kg!

Dunque, cosa aspetti? Lasciati coinvolgere ed emozionare da questa soundbar Bose, che oggi paghi solo 240,16 euro col 20% di sconto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.