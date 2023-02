Soundbar Creative 2 in 1: portati il CINEMA in casa con meno di 90 Euro

Se sei un appassionato di cinema non puoi lasciarti scappare questa grande occasione: una soundbar potente e super compatta da 160W, dotata di subwoofer e Bluetooth 5.0, a un prezzo davvero incredibile. Grazie ad Amazon, infatti, puoi prenderla con 89€ circa, con spedizioni assolutamente gratuite gestite dal gigante dell’e-commerce. Ricordati solo di spuntare la voce “Coupon da 5€” sulla pagina del prodotto.

Soundbar Creative 2 in 1: offerta top su Amazon

Questa soundbar è super versatile, con telecomando e batteria integrata, e puoi sfruttarla in un sacco di modi diversi. Un prodotto che è pronto a stupirti, proprio grazie al suo potenziale. Bello esteticamente, il telecomando ti consente di gestire rapidamente il dispositivo. Questi ti consente di regolare le funzioni di riproduzione in tutta comodità, ma anche di cambiare le impostazioni di alti e bassi, selezionare le modalità audio o di modificare le impostazioni di ingresso.

Così potete godervi da subito un effetto surround più avvolgente grazie alle tecnologie di elaborazione audio di Sound Blaster, Clear Dialog e Surround, e vivere l’esperienza del cinema nel comfort di casa tua. I due altoparlanti garantiscono poi prestazioni migliori, con suono chiaro e limpido e bassi potenti. Con due driver mid-range a regolazione personalizzata e un potente subwoofer a torre a lunga gittata, infatti, il dispositivo avvolge l’ambiente con un audio immersivo e bassi profondi e pompanti.

Dotato di tutte le possibili opzioni di connettività (TV ARC, ingresso ottico, AUX, Bluetooth e perfino audio USB), la soundbar è un impianto per intrattenimento unico per tutti i tuoi dispositivi, da TV e computer a smartphone e console di gioco. Insomma, cosa desiderare di più a questo prezzo? Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo gioiellino a 89€ circa. Devi essere veloce per riuscirci però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo, ancora pochi pezzi a disposizione. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

