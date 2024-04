Soundbar in sconto: ecco il modello Hisense che costa meno di 100€!

La miniaturizzazione di molte TV ha portato ad un peggioramento dei sistemi audio integrati. Per questa ragione, sempre più utenti, preferiscono affidarsi da una soundbar per migliorare l’audio proveniente dalla TV. Ecco il modello Hisense HS2100 ad un prezzo davvero imbattibile: solo 99€ grazie alla promo Amazon che la sconta del 23%. Tanta qualità in un prodotto davvero convenientissimo!

Una soundbar da meno di 100€ esiste? Sì ed è davvero ottima!

Oltre alle TV, Hisense produce una serie di accessori per migliorare l’esperienza di chi ama l’intrattenimento domestico. Grazie all’esperienza dell’azienda e all’attenzione ai prezzi, oggi vi presentiamo una soundbar che, in sconto Amazon, costa davvero poco.

Si tratta del modello HS2100 che integra un sistema audio 2.1 e ben 240 W di potenza. Il sistema è composto da un’unità centrale e un subwoofer esterno Wireless: andrà semplicemente collegato alla corrente per funzionare.

Oltre questo, la soundbar supporta il Dolby Digital e il DTS Virtual X: due modalità audio diffusissime tra i contenuti che solitamente vengono riprodotti in tv.

Gli ingressi sono un altro punto di forza di questo prodotto: non manca l’HDMI ARC, un ingresso USB e l’ingresso ottico per l’audio. Se invece vorrete riprodurre audio attraverso una fonte wireless come uno smartphone, potrete farlo grazie alla compatibilità con il bluetooth.

Viste le caratteristiche e la qualità di questo prodotto, non avrete difficoltà ad utilizzarlo in salotti di medie dimensioni o in stanze più piccole: in tutti i casi, l’Hisense HS2100 darà il meglio!

Acquista subito la soundbar Hisense HS2100: un prodotto dalle ottime caratteristiche ad un prezzo davvero concorrenziale! Oggi è in super promo Amazon a soli 99€ grazie al ribasso del 23%. Un’offerta da non lasciarsi scappare!

