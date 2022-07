Soundbar LG 300W, ti stravolge casa con un sound EPICO (119€ su eBay)

Se ti dicessimo che la bella e potentissima soundbar LG da 300W con subwoofer wireless è in offerta su eBay al prezzo più basso di tutto il web, ci crederesti? Il sistema audio 2.1 sbarca sul colosso dell’eCommerce ad appena 119€ e rappresenta una chiara occasione che non puoi assolutamente ignorare per montare in casa un impianto audio che ti regalerà un sacco di emozioni.

Dotata di tutti gli allacci per collegarla rapidamente a ogni tipologia di smart TV tramite il cavo HDMI/cavo ottico e ai dispositivi mobile con il modulo Bluetooth, la soluzione audio del colosso sudcoreano è una delle poche che in questa fascia di prezzo include un validissimo subwoofer wireless.

La soundbar LG da 300W è in offerta su eBay a 119€: sound pazzesco a prezzo mini

Lo puoi piazzare in ogni angolo della stanza per ricreare il sound 3D surround che più ti aggrada, mentre le numerose tecnologie audio sviluppate da LG ti daranno modo di ascoltare i tuoi brani preferiti e guardare le migliori pellicole di sempre con una qualità audio che ti lascerà senza parole.

Ad esempio, la soundbar LG da 300W supporta la tecnologia Dolby Digital e anche l’AI Sound Pro per una diffusione audio potente, sempre perfettamente equalizzata e soprattutto personalizzata per la tipologia di contenuto in riproduzione.

Acquista subito la soundbar di LG fintanto che è ancora in offerta su eBay al prezzo più basso del web. Ricorda, infine, che se scegli PayPal come sistema di pagamento puoi acquistarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.