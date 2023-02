Soundbar LG per TV da 100W con 2.1 canali e subwoofer in offerta speciale su Amazon

La soundbar stereo LG SP2W da 100 W è un dispositivo audio che eroga fino a 100 W di potenza e dispone di una funzione Bluetooth integrata che ti permette di fare il pairing con altri dispositivi compatibili come smartphone o tablet. Può usarla anche per connetterti in modalità wireless a TV LG compatibili. Acquistala ora su Amazon a soli 95,97€ invece di 179,00€.

Con una larghezza di circa 76 centimetri, l’SP2 è consigliato per display da 43 pollici e oltre. Dispone di ingressi ottici e HDMI per il collegamento a sorgenti audio cablate per completare la suddetta connettività Bluetooth e l’uscita HDMI consente il pass-through video alla TV. Un cavo ottico e un telecomando sono inclusi per una maggiore comodità e per espandere le sue funzioni.

Ogni dettaglio dell’SP2 è stato attentamente considerato per creare un’estetica piacevole che completa sia la TV che l’arredamento della casa. Eleganti pannelli laterali che, uniti al tessuto di alta qualità, conferiscono un aspetto minimale e moderno, adatto per ogni ambiente, che sia un soggiorno o un ufficio.

L’SP2 ha una configurazione di canali 2.1, con un woofer integrato da 30w e doppi radiatori passivi da ben 35w, per offrire bassi ricchi e corposi, su qualsiasi contenuto tu desideri ascoltare. Abbinalo a TV LG compatibili per sfruttare tutto il potenziale della tua TV grazie alla tecnologia AI Sound Pro che è progettata per questa soundbar.

Acquista questo prodotto su Amazon approfittando ora dello sconto speciale del 46% e ricordati di abbonarti a Prime per usufruire della spedizione gratuita.

