Soundbar LG SP2 con Dolby Digital in promo: 100 euro di sconto su Amazon!

LG ha molta esperienza per quanto riguarda i televisori, proprio per questo ha pensato alla Soundbar LG SP2: un dispositivo che combina un design compatto con prestazioni Dolby Digital a un prezzo accessibile. Ora in promo ad un prezzo irragionevole: parliamo di soli 74,99€ invece di 179,00.

La matrice anteriore e superiore è ricoperta da una rete, mentre i lati hanno pannelli in legno. Sulla destra ci sono i pulsanti per l’alimentazione, usb, volume ottico e connessione Bluetooth. Se guardiamo indietro, troviamo invece l’uscita HDMI con eARC e USB. C’è anche un ingresso audio ottico e uno da 3,5mm se vuoi collegare vecchi dispositivi analogici.

LG utilizza una configurazione a 2.1 canali, con una potenza dichiarata di 100 W. Ci sono due altoparlanti da 35 watt e un subwoofer da 3o watt nella parte centrale in alto. Presenti inoltre delle luci a LED che mostrano il volume e gli ingressi scelti. Lavorando con il Dolby digital, la Soundbar crea un suono ampio e convincente, si ha infatti la sensazione che ci siano più di 3 altoparlanti intorno.

La decodifica integrata per entrambi i Dolby Digital è molto utile, ma nella stragrande maggioranza dei casi i televisori effettuano il downmix di tutto l’audio su un’uscita stereo a due canali, quindi non ci sono opzioni surround avanzate. Gli utenti possono scegliere se attivare i profili EQ avanzati sul telecomando per generare bassi più impressionanti tramite le opzioni selezionabili: “Standard“, “Cinema” e “Gioco“.

È dotato inoltre di un subwoofer integrato con una coppia di radiatori passivi, mentre nella parte anteriore troviamo due driver midrange. Si distingue anche dalla massa sopratutto in termini di design, perché sembra realizzato con materiali di prima qualità, è un tentativo interessante di combinare un design moderno con alcuni elementi retrò. In questo momento questo prodotto si trova su Amazon ad un prezzo mai visto prima d’ora: grazie allo sconto del 58% infatti riuscirai a portarti a casa questa Soundabar spendendo meno di 75 euro.

